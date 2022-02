Hơn 17.000 ca cấp cứu tai nạn giao thông 4 ngày Tết

4 ngày Tết, cả nước ghi nhận 17.345 trường hợp liên quan tai nạn giao thông, giảm 15% so với cùng kỳ năm ngoái, trong đó 159 người tử vong.

Báo cáo của Cục Quản lý Khám chữa bệnh, Bộ Y tế chiều 4/2, tức mùng 4 Tết, trong 4 ngày (từ 29 đến mùng 3 Tết), cả nước có gần 134.000 bệnh nhân khám, cấp cứu tại các cơ sở khám chữa bệnh, giảm 21,7% so với Tết năm ngoái.

Số nhập viện điều trị nội trú là hơn 58.000 ca, giảm 20%; chuyển viện hơn 5.200 người; thực hiện hơn 9.000 ca phẫu thuật, trong đó gần 6.000 ca mổ chấn thương sọ não.

Trong 4 ngày, cả nước ghi nhận 17.345 trường hợp tai nạn giao thông, giảm 15% so với cùng kỳ năm ngoái, chiếm 12,9% trong tổng số khám, cấp cứu chung. Trong đó 5.045 người phải nhập viện điều trị, giảm 24,6% so với cùng kỳ. 159 trường hợp tử vong, bao gồm cả tử vong trên đường đến bệnh viện và tiên lượng tử vong xin về, ít hơn 19 ca so với Tết 2021.

Các cơ sở y tế đỡ đẻ, mổ đẻ thành công đón gần 4.000 trẻ chào đời.

Vụ tai nạn trên cao tốc Hà Nội - Bắc Giang ngày 29/1. Ảnh: Quang Anh

Theo Bộ Y tế, cả nước ghi nhận 287 trường hợp khám, cấp cứu do pháo nổ các loại, nhiều hơn 12 ca so với Tết năm ngoái, không có ca tử vong. 32 trường hợp cấp cứu do chất nổ khác.

2.193 ca cấp cứu, 8 trường hợp tử vong do tai nạn đánh nhau.

9.898 trường hợp khám, cấp cứu do tai nạn sinh hoạt lao động, trong đó 23 người tử vong.

Thúy Quỳnh