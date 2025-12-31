Hơn 16 tỷ đồng tiếp sức 650 bệnh nhi ung thư

Gần 650 bệnh nhi ung thư, mắc bệnh hiểm nghèo được hỗ trợ kinh phí điều trị, ghép tủy trong năm 2025 nhờ sự chung tay của cộng đồng qua Quỹ Hy vọng.

Chiều cuối năm, trong căn nhà nhỏ ở Đông Hà (Quảng Trị), Hoàng Anh, 6 tuổi, ngồi cặm cụi tô màu bên hiên. Đây là những ngày bình yên hiếm hoi cậu bé được trở về nhà sau chuỗi ngày nằm tại Bệnh viện Trung ương Huế với những đợt hóa trị, xạ trị dày đặc.

Đầu năm 2024, gia đình chị Phương Thảo suy sụp khi con trai mắc ung thư máu. Sau nửa năm điều trị, bệnh tình thuyên giảm, nhưng đến đầu năm nay, "cơn ác mộng" quay trở lại. Lần tái phát này tàn khốc hơn: hạch nổi khắp người, mắt sưng tấy, lở loét và thị lực giảm sút.

"Có những đêm thức trắng nhìn con co giật, nôn ra máu, tôi chỉ ước mình có thể gánh thay nỗi đau ấy", người mẹ nhớ lại. Kiệt quệ cả về tinh thần lẫn kinh tế, khoản hỗ trợ kịp thời từ chương trình Mặt trời Hy vọng (Quỹ Hy vọng) đến với mẹ con Hoàng Anh như một chiếc phao cứu sinh giữa biển khơi.

Hoàng Anh là một trong gần 650 mảnh đời được chương trình tiếp sức trong năm qua. Với tổng kinh phí tài trợ hơn 16 tỷ đồng, chương trình đã mở rộng độ tuổi hỗ trợ lên 18 và tăng số ca ghép tủy, ghép tạng - những phương pháp điều trị tốn kém nhưng mang lại cơ hội sống cao nhất.

Bé Hân được các bác sĩ chúc mừng sau ca ghép, chuẩn bị xuất viện. Ảnh: Lan Hương

Cách đó hàng trăm cây số, Lê Ngọc Hân (10 tuổi) cũng vừa đón nhận phép màu. Mang trong mình căn bệnh tan máu bẩm sinh (Thalassemia) suốt một thập kỷ, cuộc sống của Hân gắn liền với kim tiêm và những bịch máu truyền. Ghép tủy là con đường duy nhất để em thoát khỏi án tử.

Nhận được 100 triệu đồng tài trợ từ Quỹ Hy vọng, ca ghép tủy của Hân tại Bệnh viện Trung ương Huế đã thành công. "Giờ đây con đã được về nhà, không còn phải lo âu chờ đợi ngày truyền máu tiếp theo", chị Dương Thị Ái, mẹ bé Hân xúc động chia sẻ khi thấy con hồng hào trở lại. Năm qua, có 59 ca ghép tế bào gốc và ghép tạng như Hân được thực hiện, tăng gần 20% so với năm trước.

Bên cạnh hỗ trợ viện phí, chương trình còn trao tặng các thiết bị y tế hỗ trợ điều trị cho bệnh nhi tại Bệnh viện Nhi Trung ương, Bệnh viện Trung ương Huế.

Các hoạt động nhằm nâng cao tinh thần cho trẻ em cũng được tổ chức vào các dịp lễ như Trung thu Hy vọng tại Bệnh viện Đa khoa Điện Biên, Tết Hy Vọng tại Bệnh viện Nhi đồng 2. Triển lãm tranh "We are the children" tại Bảo tàng Mỹ thuật Việt Nam hồi tháng 8 đã trưng bày hơn 200 tác phẩm của trẻ em khắp cả nước, trong đó có các em mồ côi, khuyết tật, mắc bệnh hiểm nghèo. Qua tranh, trẻ nhỏ gửi gắm ước mơ, góc nhìn, khao khát được yêu thương và phát triển.

Toàn bộ số tiền gây quỹ tại triển lãm được chuyển vào Quỹ Hy vọng để hỗ trợ bệnh nhi.

Kết quả của chương trình Mặt trời Hy vọng có được nhờ sự đồng hành của nhiều tổ chức, doanh nghiệp như Quỹ Thiện Tâm (Vingroup), Công ty CP Trung tâm Hội nghị Hội chợ Triển lãm Việt Nam (VEFAC), Tập đoàn Phenikaa, Hiệp hội Bảo hiểm Việt Nam, Sơn Kim Land, GE Healthcare Việt Nam, Công ty Xây dựng Sài Gòn, Novaland, UNIQLO Việt Nam và hàng nghìn độc giả VnExpress, người dùng Ví MoMo.

Hoạt động vẽ tranh được Quỹ và UNIQLO tổ chức tại Bệnh viện Trung ương Huế. Ảnh: Võ Thạnh

Triển khai từ tháng 3/2021, Mặt trời Hy vọng là chương trình kết hợp của Quỹ Hy vọng với chương trình Ông Mặt trời do ông Minh Nhân sáng lập. Chương trình đang phối hợp với các bệnh viện hàng đầu trong điều trị bệnh nhi gồm Bệnh viện Nhi trung ương, Bệnh viện K, Bệnh viện Đại học Y Hà Nội, Bệnh viện Trung ương Huế, Bệnh viện Phụ sản Nhi Đà Nẵng, Bệnh viện Nhi đồng 2, Bệnh viện Nhi đồng thành phố, Bệnh viện Huyết học Truyền máu TP HCM, Bệnh viện Ung bướu TP HCM, Bệnh viện Đa khoa tỉnh Điện Biên, Hà Giang, Cần Thơ...

Mục tiêu của chương trình nhằm hỗ trợ tài chính và nâng dậy tinh thần cho bệnh nhi khó khăn, mắc bệnh hiểm nghèo. Đến nay, 2.650 bệnh nhi đã được hỗ trợ chi phí điều trị từ chương trình.

Mỗi sự chung tay của cộng đồng là thêm một tia sáng gửi tới thế hệ tương lai. Độc giả có thể đồng hành cùng chương trình tại đây.

Tên chương trình: Ten cua ban - Mat troi Hy vong

Ten cua ban - Mat troi Hy vong ID chương trình: 195961

Nga Thanh