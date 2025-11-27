Hơn 15.000 khán giả tham gia đêm nhạc 'The Jolly Day'

TP HCMKhán giả có cơ hội thưởng thức các tiết mục sôi động và ca khúc yêu thích qua giọng hát của ca sĩ Mỹ Tâm, Hoàng Dũng, Xuân Nghi... tại phố đi bộ Nguyễn Huệ.

Jollibee Việt Nam vừa tổ chức sự kiện âm nhạc "The Jolly Day" nhân kỷ niệm 20 năm có mặt tại Việt Nam, vào ngày 22/11, tại phố đi bộ Nguyễn Huệ, TP HCM. Chương trình có sự góp mặt của dàn ca sĩ nổi tiếng như: Mỹ Tâm, Hoàng Dũng, Double2T, Xuân Nghi, DJ Mie, đội hình Tân Binh Thăng Cấp, Mỹ Mỹ, RHYDER... và thu hút hơn 15.000 khán giả, đặc biệt giới trẻ.

Hàng nghìn khán giả có mặt từ sớm hòa vào không khí sôi động của sự kiện. Ảnh: Jollibee Việt Nam

Mở đầu chương trình, ca sĩ Xuân Nghi mang đến phần biểu diễn trẻ trung, truyền tải tinh thần lạc quan qua các ca khúc Tôi yêu Việt Nam, Đợi bàn - phiên bản Gà Giòn Vui Vẻ. Đội hình Tân Binh Thăng Cấp, Mỹ Mỹ, Double2T trình diễn những tiết mục sôi động như: We lit the show, Không ai khác ngoài em và À Lôi... Double2T mang đến tiết mục đặc biệt khi cùng 10 nhân viên Jollibee Việt Nam thể hiện ca khúc Đánh cắp mặt trời.

RHYDER lại khiến sân khấu "bùng nổ" với bài hát Chịu cách mình nói thua; hay màn khuấy đảo không khí đến từ DJ Mie với loạt bản phối giàu năng lượng. Bên cạnh những màn biểu diễn "hâm nóng" không khí, ca sĩ Hoàng Dũng đem đến không gian âm nhạc chứa đựng nhiều cảm xúc với bản Phonecert, Giữ anh cho ngày hôm qua.

Điểm nhấn của chương trình là sự xuất hiện của ca sĩ Mỹ Tâm. Cô trình bày loạt bài hát quen thuộc với mọi lứa tuổi, đặc biệt là ca khúc Nối vòng tay lớn biểu diễn cùng các thí sinh của The Jolly Star và nhân viên Jollibee.

Mỹ Tâm mang đến những ca khúc được giới trẻ yêu thích tại "The Jolly Day". Ảnh: Jollibee Việt Nam

Bên cạnh màn biểu diễn mãn nhãn của các nghệ sĩ, sự kiện còn mang đến chuỗi trải nghiệm đa màu sắc. Khán giả được chào đón từ khu vực check-in rực rỡ, tham gia các booth trò chơi vui nhộn như Gà Giòn Vui Vẻ, Mỳ Ý Jolly, Gà Sốt Cay và nhận quà tặng hấp dẫn. Thương hiệu còn mang không khí lễ hội "lan tỏa niềm vui" với loạt hoạt động song song như chiếu màn hình led tại khu vực phố đi bộ Nguyễn Huệ thu hút sự chú ý của người đi đường.

Đại diện Jollibee Việt Nam cho biết ngay sau đêm diễn, các video và hashtag "#TheJollyDay", "#Jollibee20" liên quan đến chương trình nhanh chóng phủ sóng với hơn 200.000 thảo luận trên các nền tảng TikTok, Facebook, Instagram, Threads... Hàng nghìn video, story, bài đăng ghi lại những khoảnh khắc đáng nhớ tại sự kiện: Mỹ Tâm hát giữa "biển người", chú Ong Bee vui vẻ phiêu theo các phần biểu diễn, khán giả hò reo, hô vang fanchant. Tất cả tạo nên không gian năng lượng và kết nối tại sự kiện âm nhạc The Jolly Day.

Đêm nhạc kỷ niệm 20 năm có mặt tại Việt Nam của Jollibee năm nay có sự đồng hành của các đối tác như: Công ty TNHH Nước giải khát Suntory Pepsico Việt Nam với nhãn hàng Mirinda, ứng dụng đặt món và giao đồ ăn trực tuyến ShopeeFood, ứng dụng tài chính Momo.

Hình ảnh đèn led tại khu vực phố đi bộ Nguyễn Huệ đánh dấu cột mốc 20 năm của Jollibee Việt Nam. Ảnh: Jollibee Việt Nam

Jollibee Việt Nam là chuỗi thức ăn nhanh thuộc Jollibee Group (Philippines), hiện sở hữu hơn 230 cửa hàng trên cả nước. Thương hiệu được biết đến với các món Gà Giòn Vui Vẻ, Gà Sốt Cay, Mỳ Ý Jolly mang hương vị phù hợp khẩu vị người Việt. Với chiến lược nội địa hóa sản phẩm và giá cả hợp lý, Jollibee hiện trở thành lựa chọn quen thuộc của nhiều gia đình, và các bạn trẻ. Thương hiệu tiếp tục mở rộng hệ thống và đầu tư trải nghiệm dịch vụ nhằm củng cố vị thế trên thị trường thức ăn nhanh Việt Nam.

(Nguồn: Jollibee Việt Nam)