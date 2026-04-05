Hơn 133.000 thí sinh bắt đầu cuộc đua vào đại học lớn nhất phía Nam

Từ 6h30, nhiều thí sinh có mặt tại điểm thi trường Đại học Công nghệ Kỹ thuật TP HCM, phường Thủ Đức.
Năm nay, hơn 137.000 thí sinh đăng ký dự thi đánh giá năng lực Đại học Quốc gia TP HCM, là kỷ lục với một kỳ thi riêng trong cả nước. Trong đó, chừng 133.500 em có mặt.
Điều này trong bối cảnh 8 trường thành viên Đại học Quốc gia TP HCM và nhiều trường khác chuyển sang xét tuyển kết hợp nhiều loại điểm. Kết quả thi đánh giá năng lực chiếm tỷ trọng lớn.
Tay trái của Nguyễn Phạm Phương Thảo (THPT Hiệp Bình) phải bó bột sau khi bị trật khớp cách đây một tuần. Thảo thấy vẫn may mắn vì còn làm bài được.
Nữ sinh đặt mục tiêu đạt từ 800/1200 điểm trở lên, đặt nguyện vọng vào ngành Luật của trường Đại học Luật TP HCM, Kinh tế - Luật (Đại học Quốc gia TP HCM). Để chuẩn bị cho kỳ thi, Thảo đăng ký 2 khóa ôn luyện song song từ đầu năm học.
“Năm nay điểm đánh giá năng lực là một phần quan trọng để tuyển sinh đại học nên em cũng hơi căng thẳng, mong đạt điểm tốt ngay đợt đầu để dành thời gian ôn tập thi tốt nghiệp THPT”. Thảo nói.
Năm nay, điểm thi Đại học Công nghệ Kỹ thuật TP HCM có 97 phòng thi. Từ hành lang tới các phòng thi đều đông nghịt thí sinh.
Khoảng 7h30, giám thị gọi thí sinh vào phòng thi ở trường Đại học Công nghệ Kỹ thuật TP HCM. Các em phải mang theo giấy báo dự thi kèm căn cước công dân hoặc hộ chiếu. Nếu không, thí sinh được dùng VNEID nhưng phải làm cam kết. Những năm trước, nhóm này sẽ không được dự thi.
Mỗi phòng thi có từ 30 đến 40 thí sinh với 2-3 giám thị. Thí sinh bắt đầu làm bài từ 8h30, trong 150 phút với hình thức trắc nghiệm trên giấy.
Một thí sinh vội vàng chạy vào điểm thi trước giờ làm bài khoảng 40 phút.
Ngoài TP HCM, kỳ thi diễn ra đồng thời tại 14 tỉnh, thành phố khác, gồm: Huế, Đà Nẵng, Quảng Ngãi, Gia Lai, Khánh Hòa, Lâm Đồng, Đắk Lắk, Đồng Nai, Tây Ninh, Đồng Tháp, Vĩnh Long, An Giang, Cần Thơ và Cà Mau.
Điểm sẽ được công bố sau 12 ngày. Kết quả này hiện được 118 trường đại học, cao đẳng sử dụng để tuyển sinh đầu vào.
Quỳnh Trần - Nhật Lệ