Hơn 13.500 tù nhân vượt ngục giữa biểu tình Nepal

Cảnh sát Nepal cho biết hơn 13.500 tù nhân tuần qua đã trốn thoát khỏi nhiều trại giam trên khắp cả nước trong các cuộc biểu tình chống chính phủ.

Theo truyền thông địa phương, các phạm nhân đã trốn khỏi ít nhất 7 nhà tù của Nepal giữa làn sóng biểu tình do Gen Z, những người sinh trong giai đoạn 1997-2012, dẫn đầu.

Tờ Republica đưa tin 36 tù nhân đã trốn khỏi nhà tù ở khu Chandanath-6, quận Jumla, tỉnh Karnali vào rạng sáng 10/9, sau khi phạm nhân tấn công quản giáo bằng vũ khí, dường như là các thanh gỗ. 62 tù nhân hiện vẫn bị giam tại nhà tù này.

Quang cảnh nhà tù Kaski của Nepal ngày 10/9, một ngày sau khi 773 tù nhân trốn thoát khỏi cơ sở này. Ảnh: AFP

Trang tin Aaj Tak của Nepal cho hay lợi dụng tình trạng hỗn loạn, 576 trong 577 tù nhân bị giam tại nhà tù Jaleswar đã trốn thoát. Nhà chức trách đang triển khai chiến dịch truy bắt các phạm nhân vượt ngục.

Kênh TV9 Bharatvarsh trong khi đó đưa tin gần như tất cả tù nhân tại nhà tù Gaur ở quận Rautahat, vùng Narayani, miền trung Nepal, cũng đã trốn thoát. Trung tâm Truyền thông châu Á dẫn lời văn phòng cảnh sát quận Kaski cho biết 773 tù nhân đã tháo chạy khi người biểu tình xông vào khuôn viên nhà tù tại khu vực này vào chiều 9/9. Ở tỉnh Dang, văn phòng cảnh sát Tulsipur báo cáo 127 tù nhân vượt ngục khỏi nhà tù địa phương trong các cuộc bạo loạn tương tự.

Tổng cộng, hơn 13.500 tù nhân đã trốn thoát khỏi các trại giam trên khắp cả nước, phát ngôn viên cảnh sát Nepal Binod Ghimire cho hay, thêm rằng ba sĩ quan cảnh sát cũng thiệt mạng trong hỗn loạn.

Cùng ngày, một phát ngôn viên quân đội Nepal cho biết các chỉ huy lực lượng vũ trang đã gặp gỡ những lãnh đạo biểu tình Gen Z và các bên chủ chốt khác, song không cung cấp thêm thông tin chi tiết.

Các binh sĩ Nepal đã được triển khai trên khắp cả nước để lập lại trật tự, giữa cơn bão biểu tình leo thang nghiêm trọng khiến hơn 20 người chết và hàng trăm người bị thương.

Biểu tình quy mô lớn bùng phát ở Nepal hôm 8/9, khi hàng chục nghìn người đổ xuống đường phố thủ đô Kathmandu để bày tỏ giận dữ, sau khi chính phủ Nepal chặn hầu hết nền tảng mạng xã hội như Facebook, X, YouTube, Instagram với lý do những công ty này không đăng ký và tuân thủ sự giám sát từ chính quyền.

Căng thẳng leo thang khi các cuộc tuần hành biến thành biểu tình phản đối tình trạng tham nhũng ở Nepal. Người biểu tình tấn công lực lượng an ninh, còn cảnh sát bắt đầu sử dụng đạn thật khi đối phó đám đông, biến 8/9 trở thành một trong những ngày đẫm máu nhất lịch sử Nepal. Liên Hợp Quốc đã yêu cầu nhanh chóng mở cuộc điều tra minh bạch về tình hình ở nước này.

Binh sĩ canh gác tòa nhà quốc hội Nepal ở thủ đô Kathmandu sau khi địa điểm này bị người biểu tình phóng hỏa ngày 9/9. Ảnh: AFP

Thủ tướng Nepal Sharma Oli hôm 9/9 tuyên bố từ chức, song vẫn không xoa dịu được tình hình. Lãnh đạo những cơ quan an ninh lớn của Nepal đã ra tuyên bố chung kêu gọi các đảng chính trị tìm giải pháp hòa bình, nhưng khoảng trống quyền lực sau khi nhiều quan chức cấp cao rời nhiệm sở khiến quân đội phải trực tiếp can thiệp.

Người dân Nepal đốt trụ sở quốc hội, văn phòng đảng cầm quyền và nhiều tòa nhà chính phủ. Họ tấn công tư dinh nhiều lãnh đạo, trong đó có nhà riêng của ông Oli, hai cựu thủ tướng khác và Bộ trưởng Nội vụ Ramesh Lekhak, người đã từ chức trước đó để nhận trách nhiệm về số người chết trong biểu tình. Vợ cựu thủ tướng Jhala Nath Khanal bỏng nặng và thiệt mạng trong một vụ phóng hỏa.

Vũ Hoàng (Theo AFP, Reuters, WION)