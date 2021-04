Hơn 129 triệu ca Covid-19 toàn cầu, WHO nói vaccine Trung Quốc an toàn

Thế giới ghi nhận hơn 129 triệu người nhiễm, hơn 2,8 triệu người chết do nCoV, chuyên gia WHO nói rằng vaccine Trung Quốc an toàn nhưng cần thêm dữ liệu thử nghiệm.