Hơn 120 người bị bắt trong trường gà ven Sài Gòn

Thân Công Thành, 43 tuổi, nói dối "đã lo công an" đảm bảo an toàn để lôi kéo nhiều người đến trường gà của mình ở huyện Bình Chánh cá độ, song hơn 120 người đã bị bắt.

Ngày 17/6, Thành và 6 người khác bị Công an huyện Bình Chánh điều tra về hành vi Tổ chức đánh bạc; hơn 120 người khác bị tạm giữ hình sự với cáo buộc Đánh bạc.

Những người bị bắt trong sới gà. Ảnh: Nhật Vy

Chiều hôm qua, hành chục trinh sát huyện Bình Chánh phối hợp Phòng Cảnh sát Hình sự Công an TP HCM bao vây sới bạc nằm trong khu đất trống ở xã Quy Đức. Khi cảnh sát đồng loạt ập vào trong, phát hiện hơn trăm người đang vây quanh các cặp gà đá, sòng tài xỉu, hò hét sát phạt.

Tang vật cảnh sát thu giữ. Ảnh: Nhật Vy

Thấy cảnh sát, đám đông bỏ chạy tán loạn, tìm đường tẩu thoát nhưng đều bị bao vây. Tiền tang vật bị thu giữ tại hiện trường là hơn 1,2 tỷ đồng.

Theo trinh sát, sòng bạc này mới hoạt động được vài ngày nhưng đã lôi kéo được hàng trăm người đến chơi. Lý do là Thành tuyên bố "đã lo công an bảo kê, đảm bảo an toàn".

Gà đá bị thu giữ. Ảnh: Nhật Vy

Mỗi độ gà do Thành tổ chức ăn thua từ vài chục đến hàng trăm triệu đồng. Cảnh sát đang mở rộng điều tra.

Quốc Thắng