Hơn 120 chuyên gia quốc tế thảo luận về ứng dụng dược liệu

Gia LaiHơn 120 đại biểu đến từ 14 quốc gia thảo luận hướng nghiên cứu và ứng dụng dược liệu tại Hội thảo Quốc tế về Cây dược liệu và hợp chất thiên nhiên, sáng 26/3.

Sự kiện do Hội Khoa học gặp gỡ Việt Nam phối hợp với ICISE (Trung tâm Quốc tế Khoa học và Giáo dục liên ngành) và Chi hội Công nghệ Sinh học châu Á tại Việt Nam tổ chức, diễn ra từ ngày 26 đến 28/3.

Các chuyên gia quốc tế tại hội thảo Quốc tế về Cây Dược liệu và Hợp chất Thiên nhiên ở Quy Nhơn. Ảnh: ICISE

Hội thảo năm nay thu hút hơn 120 đại biểu đến từ 14 quốc gia như Mỹ, Pháp, Hàn Quốc, Ấn Độ... với gần 90 báo cáo khoa học được trình bày dưới các hình thức tham luận chính, báo cáo mời, trình bày miệng và poster. Sự kiện là lần thứ hai hội thảo được tổ chức, tiếp nối kỳ đầu năm 2024, nhằm thúc đẩy kết nối nghiên cứu trong lĩnh vực cây dược liệu và hợp chất thiên nhiên.

Nội dung hội thảo tập trung vào nhiều hướng nghiên cứu từ sinh học cây dược liệu, công nghệ sinh học đến phát triển các chiết xuất và hợp chất có nguồn gốc thực vật, hướng tới ứng dụng trong dược phẩm và thực phẩm. Các phiên thảo luận cũng đề cập đến xu hướng đổi mới, những thách thức trong khai thác tài nguyên và giải pháp phát triển bền vững.

Phát biểu tại lễ khai mạc, Nguyễn Thị Kiều Oanh, Trưởng ban tổ chức cho biết, hội thảo hướng tới kết nối nghiên cứu và thúc đẩy hợp tác trong lĩnh vực dược liệu. Mục tiêu của hội thảo là tạo ra một diễn đàn liên ngành, nơi các đại biểu có thể trình bày kết quả nghiên cứu, trao đổi kinh nghiệm, thảo luận về những đổi mới, xu hướng và các vấn đề nổi bật gần đây, cũng như các thách thức thực tiễn và giải pháp.

Đại diện Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Gia Lai cho biết hội thảo được kỳ vọng là diễn đàn học thuật giúp chia sẻ các ý tưởng mới, thúc đẩy hình thành mạng lưới hợp tác và mở ra các hướng nghiên cứu tiềm năng trong lĩnh vực dược liệu, qua đó góp phần khai thác lợi thế địa phương. Bên cạnh đó, sự tham gia của doanh nghiệp như Công ty Cổ phần Dược Bình Định được đánh giá là yếu tố quan trọng nhằm thúc đẩy nghiên cứu gắn với ứng dụng, hướng tới phát triển các sản phẩm dược liệu có nguồn gốc tự nhiên, an toàn và hiệu quả.

Trung tâm Quốc tế Khoa học và Giáo dục liên ngành (ICISE). Ảnh: Vương Quốc

Theo các chuyên gia, dược liệu và các sản phẩm có nguồn gốc tự nhiên đang trở thành xu hướng trong chăm sóc sức khỏe toàn cầu. Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) ước tính hơn 80% dân số thế giới sử dụng dược liệu, đặt ra yêu cầu về nghiên cứu khoa học nhằm đảm bảo hiệu quả và tính an toàn.

Việt Nam được đánh giá có nhiều tiềm năng trong lĩnh vực này nhờ hệ sinh thái đa dạng, với khoảng 12.000 loài thực vật, trong đó có khoảng 4.000 loài được sử dụng làm thuốc. Tuy nhiên, việc khai thác cần gắn với bảo tồn và ứng dụng công nghệ để nâng cao giá trị.

Hội thảo diễn ra trong khuôn khổ Năm Du lịch quốc gia - Gia Lai 2026, góp phần kết nối hoạt động khoa học với quảng bá hình ảnh địa phương, đồng thời thúc đẩy hợp tác quốc tế trong nghiên cứu và phát triển dược liệu.

Vương Quốc