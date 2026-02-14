Hơn 120.000 gốc tulip nở rộ trên núi Bà Đen dịp Tết Bính Ngọ

Hơn 120.000 gốc tulip sẽ được trưng bày tại Hội xuân núi Bà Đen Tết Bính Ngọ 2026, đi cùng nhiều hoạt động văn hóa và nghệ thuật dành cho du khách.

Vườn tulip trên là điểm nhấn của lễ hội năm nay. Theo đại diện ban tổ chức, hoa được nhập khẩu từ Hà Lan, gồm loại cánh đơn và cánh kép, có 12 màu sắc khác nhau như đỏ, vàng, trắng, cam, tím, hồng, tía... Hoa sẽ được chia thành 9 đợt trồng, duy trì trong suốt gần hai tháng, để du khách có thể check-in vào mọi thời điểm trong đầu năm mới.

Hàng ngàn bông tulip khoe sắc trong dịp Tết Bính Ngọ 2026 trên núi Bà Đen. Ảnh: Sun Group

Ngoài tulip, nhiều loài hoa khác như mai vàng, hồng, mẫu đơn, thu hải đường, cúc, cẩm tú cầu... cũng được chăm chút kỹ lưỡng, tạo nên những thảm hoa đa sắc trên triền núi.

Từ xa nhìn lại, núi Bà Đen được phủ kín bởi sắc hoa rực rỡ. Sự đầu tư cảnh quan tạo nên không gian gợi nhớ một 'Đà Lạt thu nhỏ', trở thành điểm hẹn du xuân của người dân Nam Bộ trong những ngày đầu năm.

Đèn đăng trên đỉnh núi Bà Đen, tạo nên không gian xuân của người Việt; họa tiết đèn do họa sĩ và nhân viên khu du lịch Sun World Ba Den Mountain thực hiện. Ảnh: Sun Group

Bên cạnh thảm hoa, đỉnh núi Bà Đen còn có không gian triển lãm đèn đăng nghệ thuật gồm hơn 12.000 đèn lồng được vẽ tay họa tiết dân gian và thư pháp, cùng mô hình lân sư rồng và nhiều tiểu cảnh gợi nhớ phong vị Tết xưa.

Hội xuân núi Bà Đen năm nay có chủ đề "Hương sắc Tây Ninh 2026". Lễ hội sẽ giới thiệu, trình diễn các di sản văn hóa phi vật thể của Tây Ninh như múa trống Chhay dăm, múa Khmer, nhạc ngũ âm, múa mâm vàng xuyên suốt tháng Giêng. Ngoài ra, những tiết mục nhạc cụ dân tộc và các màn trình diễn nghệ thuật được chuẩn bị công phu sẽ mang đến trải nghiệm du xuân mới mẻ cho du khách.

Màn pháo hoa kết trên đỉnh núi Bà Đen trong đêm khai mạc Hội Xuân. Ảnh: Sun Group

Lễ khai mạc Hội xuân núi Bà Đen với chủ đề "Hương Sắc Tây Ninh 2026" diễn ra vào 18h ngày 20/2 tức mùng 4 Tết Bính Ngọ, với các tiết mục nghệ thuật của nhiều ca sĩ nổi tiếng như Tùng Dương, Dương Hoàng Yến, Nguyễn Trần Trung Quân, kết thúc bằng màn pháo hoa nghệ thuật tầm cao.

Tượng Đức Câu Na Hàm ngự trên đài sen giữa hồ Ưu đàm. Ảnh: Sun Group

Ngoài không gian lễ hội, du khách còn có thể chiêm bái các công trình tâm linh như tượng Phật Bà Tây Bổ Đà Sơn, tượng Di Lặc Bồ Tát, tượng Đức Phật Câu Na Hàm Mâu Ni, nằm trong hệ thống chùa cổ 300 năm tuổi. Các công trình văn hoá tâm linh này đưa núi Bà Đen thành điểm hành hương quen thuộc của người dân Nam Bộ mỗi dịp đầu năm.

Văn Hà