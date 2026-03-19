Hơn 12.000 hồ sơ đăng ký mua nhà xã hội Lý Thường Kiệt

Dự án nhà ở xã hội 324 Lý Thường Kiệt hiện ghi nhận hơn 12.000 người đăng ký mua, vượt nguồn cung 700 căn gây áp lực lớn cho chủ đầu tư.

Thông tin này được ông Lê Hoàng Châu, Chủ tịch Hiệp hội Bất động sản TP HCM (HoREA), chia sẻ trong báo cáo về tình hình phát triển nhà ở xã hội trên địa bàn trong các tháng đầu năm.

Ông Châu cho biết, dự án nhà ở xã hội 324 Lý Thường Kiệt, phường Diên Hồng (khu vực quận 10 cũ) do Công ty Cổ phần Đức Mạnh làm chủ đầu tư, hiện đã hoàn thiện các thủ tục pháp lý và đủ điều kiện huy động vốn, được đánh giá là một trong những điểm sáng trong nỗ lực đưa nguồn cung nhà ở xã hội ra thị trường.

Dự án có những đặc thù riêng về nguồn gốc đất và phân bổ đối tượng thụ hưởng. Khu đất thực hiện dự án không phải là đất dân dụng bình thường, do đó việc điều tiết sản phẩm phải tuân thủ các quy định đặc thù.

Theo quy định, 50% số căn hộ được dành riêng cho lực lượng vũ trang, trong khi phần còn lại dành cho dân sự. Nhưng khoảng 70% rổ hàng còn lại sẽ thuộc nhóm ưu tiên đặc biệt là những hộ gia đình, cá nhân bị Nhà nước thu hồi đất...

Thực tế, qua trao đổi với chủ đầu tư, ông Châu cho biết nhu cầu của người dân đang vượt xa khả năng đáp ứng của dự án. Với quy mô khoảng 770 căn hộ, nhưng dự án hiện đã ghi nhận hơn 12.000 hồ sơ đăng ký mua.

Dự án nhà ở xã hội 324 Lý Thường Kiệt, phường Diên Hồng. Ảnh: Phương Uyên

Chủ tịch HoREA cũng lưu ý, việc Luật Nhà ở 2023 bỏ tiêu chí lưu trú, không yêu cầu hộ khẩu hoặc tạm trú trên 1 năm, mở rộng cơ hội cho mọi người dân nhưng đồng thời cũng tạo ra sự quá tải đột biến tại các dự án có vị trí thuận lợi. Cơ chế hiện nay giao quyền lựa chọn đối tượng mua nhà cho chủ đầu tư, nếu tất cả hồ sơ đều đủ điều kiện, chủ đầu tư sẽ phải tính toán đến việc tổ chức bốc thăm công khai để đảm bảo tính công bằng và minh bạch.

Chủ tịch HoREA nhấn mạnh, hiện nay cơ chế lựa chọn người mua nhà ở xã hội đang đặt áp lực lớn lên chủ đầu tư, khi phải xử lý hàng nghìn hồ sơ trong khi nguồn cung hạn chế. Theo ông, cần nghiên cứu kinh nghiệm quốc tế, trong đó Nhà nước xây dựng quỹ nhà ở xã hội, người dân đăng ký theo thứ tự, ai xếp hàng trước hoặc có đóng góp theo mức quy định sẽ được giải quyết trước. Cách làm này sẽ tránh tình trạng chủ đầu tư phải "tự bơi" trong biển hồ sơ.

Dự án nhà ở xã hội 324 Lý Thường Kiệt nằm trên mặt tiền đường Lý Thường Kiệt, phường Diên Hồng (khu vực quận 10 cũ). Khu nhà ở có quy mô 4 khối chung cư cao 25 tầng, xây dựng trên khu đất hơn 14.700 m2, với tổng cộng 1.254 căn hộ. Trong đó, 1.025 căn là nhà ở xã hội, gồm 755 căn để bán và 270 căn cho thuê.

Theo kế hoạch, chủ đầu tư mở bán các khối A1, A2 và một phần khối B2, với tổng cộng 755 căn hộ, diện tích từ 34 đến 77 m2. Việc mở bán được chia làm hai giai đoạn, trong đó giai đoạn một dự kiến bán 377 căn hộ, giai đoạn hai bán 378 căn.

Chủ đầu tư dự kiến giá bán nhà ở xã hội khoảng hơn 21,6 triệu đồng mỗi m2, chưa bao gồm các loại thuế và phí theo quy định. Theo tiến độ được phê duyệt, dự án dự kiến hoàn thành xây dựng sau 15 tháng kể từ tháng 2/2025 và được nghiệm thu, bàn giao đưa vào sử dụng vào tháng 8 năm nay.

Đây hiện là dự án nhà ở xã hội nhận được nhiều sự quan tâm của người mua nhà khi nằm ở khu vực trung tâm TP HCM và đối diện nhà thi đấu Phú Thọ, Bệnh viện Trưng Vương, xung quanh là nhiều khu căn hộ quy mô lớn đã hình thành.

Phương Uyên