Hơn 11.500 ca cấp cứu do tai nạn giao thông trong ba ngày Tết

Trong ba ngày Tết, các bệnh viện tiếp nhận hơn 11.500 ca cấp cứu liên quan tai nạn giao thông, trong đó có 128 trường hợp tử vong.

Cục Quản lý Khám chữa bệnh, Bộ Y tế, ghi nhận sau 3 ngày nghỉ Tết (từ 30 tháng Chạp đến mùng hai), số bệnh nhân phải nhập viện do tai nạn giao thông tăng 1,7%, số ca tử vong tăng hơn 10% so với Tết năm ngoái. Riêng ngày mùng một và hai Tết, tổng số ca khám, cấp cứu liên quan tai nạn giao thông là 3.318. Trong 24 giờ có 41 ca tử vong do tai nạn giao thông, gồm cả tử vong trước khi đến viện và tiên lượng nặng xin về, tăng 7 ca so với cùng ngày năm ngoái.

Tương tự, số ca cấp cứu do tai nạn pháo nổ gia tăng. Theo đó, 311 trường hợp khám, cấp cứu do pháo nổ, nhiều hơn 103 ca so với năm ngoái. Ngoài ra, số ca khám, cấp cứu rối loạn tiêu hóa, ngộ độc thức ăn tăng hơn 21%. Riêng số ca cấp cứu do đánh nhau năm nay giảm.

Số bệnh nhân điều trị nội trú, khám và chữa bệnh trong dịp Tết trên cả nước tăng gần 40% so năm ngoái, theo PGS. TS. Lương Ngọc Khuê, Cục trưởng Quản lý Khám chữa bệnh, Bộ Y tế.

Một chiếc xe máy hư hỏng, bị kẹt giữa hai ôtô sau tai nạn. Ảnh: Đức Hùng

Lê Nga