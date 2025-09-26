Hơn 11.000 nghìn người sập bẫy đa cấp 'xem phim nhận lãi'

Đà NẵngHơn 11.000 nhà đầu tư trên cả nước đã bị lừa khi tham gia mô hình kinh doanh đa cấp trá hình trên nền tảng BTC Short.

Ngày 26/9, Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Đà Nẵng cho biết đã khởi tố vụ án, bắt giam chủ mưu Trần Hùng Cường và Nguyễn Đăng Đông, cùng 41 tuổi, trú tỉnh Nghệ An, để điều tra vụ án Sử dụng mạng máy tính, mạng viễn thông, phương tiện điện tử thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản, xảy ra tại nhiều địa phương.

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Đà Nẵng tống đạt các quyết định với Nguyễn Đăng Đông. Ảnh: Công an cung cấp

Đường dây lừa theo mô hình đa cấp này do Liu Xiaofeng (biệt danh Jack, 42 tuổi, quốc tịch Trung Quốc) điều hành; Trần Hùng Cường và Nguyễn Đăng Đông tham gia tổ chức.

Từ tháng 12/2024, nhóm này lập Công ty TNHH Truyền thông văn hóa VUE CINEMA INT'L với trụ sở thành phố Đà Nẵng, quảng cáo về nền tảng BTC Short - ứng dụng "xem phim ngắn nhận lãi". Các nghi can kêu gọi các nhà đầu tư mua gói "thẻ xem phim" hoặc "bản quyền" với cam kết trả lãi 11-17%/tháng. Ai giới thiệu thêm người tham gia được chia hoa hồng 5-20% theo mô hình đa cấp.

Thực chất, đây là hình thức lấy tiền của người sau trả cho người trước.

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an Đà Nẵng tống đạt các quyết định đối với Trần Hùng Cường. Ảnh: Công an cung cấp

Nhà chức trách xác định với thủ đoạn quảng cáo lợi nhuận khủng, đường dây đã thu hút hơn 11.088 tài khoản tham gia.

Theo lời khai của Cường, khi dòng tiền đủ lớn, ngày 21/8/2025, Liu Xiaofeng chỉ đạo những người trong đường dây đánh sập website và cổng thanh toán. Tiền chiếm đoạt toàn bộ của nhà đầu tư được chuyển vào tài khoản do Liu quản lý.

Cơ quan điều tra xác định tổng số tiền các nhà đầu tư bị chiếm đoạt gần 18 tỷ đồng. Bộ Công Thương khẳng định công ty này chưa từng được cấp phép hoạt động bán hàng đa cấp.

Cơ quan điều tra đang mở rộng vụ án, do đó đề nghị các nạn nhân liên quan trình báo tại địa chỉ 47 Lý Tự Trọng, phường Hải Châu, hoặc qua số điện thoại 0694.260.254 - 0694.260.248 hoặc điều tra viên Trần Hữu Hoàng Anh, số điện thoại 0948.999.159 để được hướng dẫn giải quyết.

Ngọc Trường