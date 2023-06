Hơn 104.000 học sinh Hà Nội làm thủ tục thi lớp 10

104.000 học sinh Hà Nội làm thủ tục, học quy chế, chuẩn bị cho kỳ thi vào lớp 10, diễn ra trong ba ngày 10-12/6.

Buổi làm thủ tục diễn ra trong khoảng 30 phút, bắt đầu từ 9h sáng 9/6. Sau trận mưa tối qua, thời tiết Hà Nội khá mát mẻ, dao động 28-32 độ C, giảm khoảng 7 độ C so với đợt nóng cách đây một tuần. Theo thống kê của Sở Giáo dục và Đào tạo, thành phố có hơn 104.000 thí sinh dự thi vào lớp 10 công lập. Với chỉ tiêu 72.000, tỷ lệ trúng tuyển là 66,5%.

Tại điểm thi trường THCS Trần Duy Hưng, quận Cầu Giấy, Nguyễn Nam Khánh, huyện Gia Lâm, cùng mẹ có mặt lúc 8h và tranh thủ ôn bài. Năm nay, Khánh thi chuyên Sinh, Hóa học vào trường THPT chuyên Hà Nội - Amsterdam, mơ ước làm bác sĩ.

Do nhà cách điểm thi hơn 20 km, mẹ con Khánh mang theo đồ đạc, tối nay nghỉ ở nhà người quen ở quận Thanh Xuân để sáng mai đi thi cho tiện. Mẹ của Khánh cho hay không đặt nặng áp lực, chỉ mong con trai bình tĩnh và làm tốt nhất có thể.

Nam Khánh và mẹ tại điểm thi trường THCS Trần Duy Hưng, sáng 9/6. Ảnh: Tùng Đinh

Nguyễn Ngọc Linh, quận Đống Đa, được bố đưa tới tận cửa phòng thi ở tầng 2. Hồi tháng 11 năm ngoái, Linh bị gẫy xương đùi, tuy chấn thương cơ bản ổn định nhưng em đi lại chưa nhanh.

"Kỳ thi đông người, có thể va vào các bạn trong lúc di chuyển nên em dùng nạng cho yên tâm", Linh nói, cho hay từng được giải nhì môn Văn học sinh giỏi cấp thành phố và đăng ký vào lớp chuyên này của trường THPT chuyên Hà Nội - Amsterdam.

Linh được bố đưa tới phòng thi ở điểm thi trường THCS Trần Duy Hưng, sáng 9/6. Ảnh: Tùng Đinh

Trong buổi làm thủ tục, thí sinh được hướng dẫn cách kiểm tra thông tin dự thi. Nếu phát hiện sai sót hoặc thông tin không khớp giữa các loại giấy tờ, thí sinh phải báo ngay cho giám thị để giải quyết.

Sở Giáo dục và Đào tạo cho biết cả thành phố có hơn 200 điểm thi, khoảng 21.000 cán bộ, giáo viên và nhân viên tham gia các công tác coi thi, chấm thi.

Kỳ thi vào lớp 10 công lập của Hà Nội áp dụng quy chế thi tốt nghiệp THPT, do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành. Do đó, điểm mới của quy chế năm nay là học sinh chỉ được mang vào phòng thi bút viết, bút chì, compa, tẩy, thước kẻ, máy tính bỏ túi không có chức năng soạn thảo văn bản; không còn được mang các thiết bị ghi âm, ghi hình không có chức năng thu, phát và truyền tín hiệu. Nếu vi phạm, các em sẽ bị đình chỉ thi.

Dù ngành điện Hà Nội cam kết không cắt điện song các điểm thi đều được yêu cầu chuẩn bị máy phát điện dự phòng.

Thí sinh và phụ huynh xem phòng thi, số báo danh trước kỳ thi vào lớp 10, sáng 9/6. Ảnh: Tùng Đinh

Ngày mai, hơn 104.000 học sinh thi môn Ngữ văn trong 120 phút, chiều thi Ngoại ngữ 60 phút. Sáng 11/6, các em thi môn Toán trong 120 phút. Để được xét tuyển, thí sinh phải làm đủ các bài thi, không vi phạm quy chế, không bài thi nào bị điểm 0.

Điểm xét tuyển lớp 10 ở Hà Nội = (Điểm Toán + điểm Văn) x 2 + Điểm Ngoại ngữ + Điểm ưu tiên.

Những học sinh đăng ký vào trường chuyên sẽ làm thêm bài môn chuyên trong ngày 12/6. Điểm xét tuyển lớp 10 chuyên = Tổng điểm các bài thi không chuyên + Điểm thi chuyên x 2.

Điểm chuẩn lớp 10 công lập của Hà Nội được công bố vào ngày 8-9/7, thí sinh xác nhận nhập học trực tuyến hoặc trực tiếp. Từ ngày 18/7, những trường chưa đủ chỉ tiêu bắt đầu xét tuyển bổ sung.

Thanh Hằng