Hơn 100 trẻ mầm non Đồng Nai có sân chơi, nước sạch

Quỹ Hy Vọng và Home Credit Việt Nam vừa bàn giao sân chơi và giếng khoan cho Trường Mầm non Hoa Mai, giúp thầy trò xã Bom Bo vơi bớt khó khăn.

Ngày 28/11, không khí tại điểm trường thôn 7, Trường Mầm non Hoa Mai, xã Bom Bo rộn ràng tiếng cười nói. Trên nền sân bê tông mới phẳng phiu, hàng chục học sinh hào hứng chạy nhảy, trượt máng và nô đùa trong nhà bóng rực rỡ sắc màu.

Cô Lại Thị Tiện, Hiệu trưởng nhà trường cho biết, trước đây học sinh rất thiệt thòi vì thiếu không gian vận động. "Việc đổ bê tông, lắp đặt đồ chơi đã biến sân trường thành không gian an toàn, sạch đẹp. Nụ cười của các cháu khi được thoải mái leo trèo, vui chơi là minh chứng rõ nhất cho ý nghĩa của công trình", cô Tiện chia sẻ.

Trước đó, sân chơi của điểm trường là nền bê tông được phụ huynh đóng góp xây dựng từ năm 2009. Sau 15 năm, rễ cây đội lên khiến mặt sân nứt vỡ, gồ ghề, trở nên lầy lội khi mưa và bụi bẩn khi nắng, khiến trẻ thường xuyên vấp ngã

Bên cạnh niềm vui có sân chơi mới, các giáo viên tại điểm thôn 7 xúc động hơn cả khi trường đã có giếng nước khoan. Trước đây, để có nước tổ chức ăn bán trú, các cô phải đi xin từ nhà dân lân cận. "Giờ đây, chúng tôi trút được nỗi lo thiếu nước sạch. Nguồn nước từ giếng khoan đảm bảo vệ sinh giúp nhà trường chăm sóc, nuôi dưỡng trẻ tốt hơn", nữ hiệu trưởng nói.

Học sinh tại trường Mầm non Hoa Mai vui vẻ chơi đùa tại sân chơi mới. Ảnh: Kha Phạm

Cách đó gần 10 km, điểm trường thôn 6 với gần 40 học sinh cũng chung niềm vui khi được trang bị giếng nước và các thiết bị vui chơi ngoài trời.

Dự án cải tạo tại hai điểm trường có tổng kinh phí gần 210 triệu đồng, do Công ty Tài chính TNHH MTV Home Credit Việt Nam tài trợ thông qua Quỹ Hy Vọng. Tại lễ bàn giao, đơn vị tài trợ còn trao tặng thêm đồ dùng bán trú và gần 100 phần quà do cán bộ nhân viên quyên góp.

Trường Mầm non Hoa Mai trước đây thuộc xã Bình Minh (huyện Bù Đăng, tỉnh Bình Phước cũ), nay thuộc địa giới hành chính xã Bom Bo, tỉnh Đồng Nai. Nằm cách trung tâm xã 12 km, khu vực này dân cư thưa thớt, đa phần là đồng bào dân tộc S'tiêng, Tày, Nùng sống bằng nghề làm thuê, điều kiện kinh tế còn nhiều thiếu thốn.

Đoàn trao tặng quà cho tất cả học sinh tại trường Mầm non Hoa Mai. Ảnh: Hoàng Vũ

Bà Huỳnh Châu Hiền, đại diện Home Credit Việt Nam chia sẻ mong muốn mang đến môi trường học tập khang trang, an toàn để các em nhỏ vùng sâu phát triển kỹ năng đầu đời. Trong ngày bàn giao, nhân viên công ty đã trực tiếp tham gia trang trí khu vui chơi, trồng cây và chuẩn bị bữa ăn cho học sinh.

Đồng hành cùng Quỹ Hy Vọng từ năm 2023, Home Credit Việt Nam đã hỗ trợ cải thiện điều kiện giáo dục tại nhiều khu vực khó khăn như Điện Biên, Nghệ An, Thanh Hóa, Gia Lai và Cà Mau (khu vực Bạc Liêu cũ).

Hơn 8 năm qua, Quỹ Hy Vọng cùng sự chung tay của cộng đồng đã xây mới, sửa chữa hơn 530 điểm trường, nhà vệ sinh, bếp ăn trên cả nước, giúp hàng trăm nghìn học sinh có điều kiện học tập tốt hơn.

Quỳnh Anh