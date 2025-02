Hơn 100 nhân viên tình báo Mỹ bị sa thải vì chat về tình dục

Hơn 100 nhân sự tình báo Mỹ bị sa thải do dùng ứng dụng chat của chính phủ để thảo luận về các chủ đề như sở thích tình dục, phẫu thuật chuyển giới​​​​.

"Hành động dùng công cụ chat của cơ quan cho mục đích này gây mất niềm tin nghiêm trọng, đi ngược các quy tắc, tiêu chuẩn cơ bản về tính chuyên nghiệp. Tôi đã sa thải hơn 100 người, tất cả sẽ bị thu hồi quyền truy cập thông tin mật và tiếp cận địa điểm nhạy cảm", Tulsi Gabbard, Giám đốc Cơ quan An ninh Quốc gia Mỹ (NSA), nói cuối ngày 25/2.

Intelink là nền tảng chat do Cơ quan An ninh Quốc gia quản lý và dành cho các cuộc thảo luận về các vấn đề an ninh nhạy cảm. Trong bài đăng trên City Journal, nhà hoạt động bảo thủ Christopher Rufo dẫn nguồn thạo tin trong NSA cho biết đã phát hiện một nhóm nhân viên sử dụng nó để thảo luận về các chủ đề tình dục và phẫu thuật chuyển giới.

Trong một đoạn chat, các thành viên thảo luận về việc họ theo chủ nghĩa đa ái, tức có nhiều người yêu cùng lúc và các bạn trai/bạn gái đều chấp nhận mối quan hệ kiểu này.

Lãnh đạo tình báo Mỹ Tulsi Gabbard tại Washington, ngày 30/1. Ảnh: AFP

"Tất cả nhân viên của NSA đều đã ký thỏa thuận nêu rõ rằng việc trao đổi những nội dung không liên quan đến nhiệm vụ trên Intelink là hành vi vi phạm quyền sử dụng và sẽ bị kỷ luật", phát ngôn viên NSA cho biết.

Văn phòng Giám đốc Tình báo Quốc gia đã gửi văn bản chỉ đạo tất cả các cơ quan tình báo xác định những nhân sự tham gia các nhóm chat không phù hợp, khẳng định sẽ tiếp tục nhiệm vụ "dọn dẹp, thanh lọc" cơ quan.

Bà Gabbard được Tổng thống Donald Trump chọn làm lãnh đạo tình báo hồi tháng 11/2024 để giúp ông cải cách lĩnh vực này. Gabbard vốn là nghị sĩ Dân chủ, sau đó "đổi phe", ủng hộ ông Trump từ đầu năm 2024 và rất nổi tiếng trong nhóm những người ủng hộ ông.

Đức Trung (Theo Reuters, City Journal, AP)