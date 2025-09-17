Gia LaiHơn 100 nhà khoa học đến từ 13 quốc gia tham gia thảo luận công nghệ nano sinh học, lý sinh và tính toán, ứng dụng trong y học nano.

Ngày 17/9, Hội Gặp gỡ Việt Nam, ICISE và Viện NanoLSI (Đại học Kanazawa, Nhật Bản) tổ chức Hội thảo quốc tế lần thứ ba về khoa học sự sống nano, khai mạc tại Trung tâm Quốc tế Khoa học và Giáo dục liên ngành (ICISE), tại phường Quy Nhơn.

Hơn 100 nhà khoa học bàn về sự sống nano ở Quy Nhơn. Ảnh: ICISE

Trong ba ngày, hội thảo tập trung thảo luận các tiến bộ trong công nghệ nano sinh học, lý sinh và tính toán (NanoBioCoM2025), cùng ứng dụng trong y học nano, cảm biến sinh học.

Nhiều công cụ hiện đại như DeepAFM, CryoDRGN hay Deep-STORM được giới thiệu, giúp thu hẹp khoảng cách giữa nghiên cứu phân tử đơn lẻ và tập hợp phân tử. Những kỹ thuật đang tạo bước tiến trong phân tích dữ liệu sinh học và nghiên cứu ở cấp độ nano.

Hội thảo có gần 100 báo cáo ngắn và poster của các nhà khoa học trong nước, đến từ Hội Lý sinh, Hội Kính hiển vi, Hội Vật lý và Hội Vật lý lý thuyết. Qua đó, các giảng viên, nghiên cứu sinh trẻ có cơ hội trình bày kết quả nghiên cứu, đồng thời kết nối với cộng đồng khoa học quốc tế.

Một trong những điểm nhấn của NanoBioCoM2025 là lễ công bố thành lập Hội Lý sinh Việt Nam, do PGS.TS Trần Quang Huy (Đại học Phenikaa) làm Chủ tịch lâm thời. Hội đã được Hiệp hội Lý sinh Quốc tế (IUPAB) chấp thuận gia nhập, mở ra cơ hội hợp tác rộng rãi.

Đại diện sở Khoa học và Công nghệ Gia Lai nhấn mạnh hội thảo là diễn đàn khoa học uy tín, nơi các nhà khoa học cùng nhau giao lưu, trao đổi học thuật và mở rộng hợp tác nghiên cứu. Tỉnh Gia Lai cam kết tạo điều kiện để ICISE phát huy vai trò hạt nhân tri thức, trở thành cầu nối giữa khoa học Việt Nam và cộng đồng quốc tế.

Từ khi đi vào hoạt động năm 2013 đến nay, ICISE đã đón hơn 16.500 nhà khoa học từ 60 quốc gia, trong đó có 18 giáo sư từng đoạt Nobel. Hội thảo NanoBioCoM2025 tiếp tục nối dài chuỗi sự kiện học thuật quốc tế này, góp phần đưa Quy Nhơn trở thành điểm hẹn khoa học của khu vực và thế giới.

Vương Quốc