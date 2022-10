Hơn 100 người chạy xe 'độ' đến quán cà phê để giao lưu

TP HCMHơn 100 xe máy độ, chế, của các thanh niên nhiều tỉnh thành đã tụ tập ở quán cà phê thuộc quận Bình Tân, bị cảnh sát đưa về trụ sở.

Hơn 100 xe máy độ, chế bị cảnh sát kiểm tra. Ảnh: Công an cung cấp

Ngày 2/10, hàng trăm thanh niên từ các tỉnh miền Tây và TP HCM chạy xe máy nẹt pô inh ỏi, tụ tập tại quán cà phê trên đường số 5, phường Bình Hưng Hoà, quận Bình Tân. Trước đó họ có hẹn đến đây để "giao lưu" xe độ.

Rất đông cảnh sát sau đó xuất hiện, yêu cầu nhóm này giải tán và đồng loạt kiểm tra xe. Một thanh niên thừa nhận: "Xe của em đã được thay pô để nổ lớn, chạy cho phấn khích. Em không có bằng lái xe, chấp nhận chịu phạt".

Công an quận Bình Tân đã đưa hơn 100 xe máy có dấu hiệu thay đổi kết cấu, độ chế phân khối lớn, không có giấy tờ... về trụ sở để xem xét xử lý hành chính.

Xe máy độ, chế bị đưa về trụ sở. Ảnh: Công an cung cấp

Hồi tháng 4, Bộ Công an chỉ đạo công an các địa phương phối hợp CSGT điều tra "từng nhà, từng phương tiện", trong đó có các xe độ, chế. Thông tin này sẽ được cung cấp cho CSGT để giám sát, ngăn chặn hành vi tụ tập đua xe trái phép, gây mất an toàn giao thông, an ninh trật tự.

Dịp lễ 30/4 và 2/9 vừa qua, CSGT Công an TP HCM đã kiểm tra hàng loạt "lò" độ xe, phát hiện và xử lý hàng trăm xe vi phạm.

Đình Văn