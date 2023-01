Hơn 100 nghệ sĩ dự gala Ngôi sao của năm

Các mỹ nhân Võ Hoàng Yến, H'Hen Niê, Chi Pu... sẽ "đổ bộ" thảm đỏ gala trao giải Ngôi sao của năm vào ngày 11/1 ở TP HCM.

Trailer lễ trao giải Ngôi sao của năm Trailer giới thiệu lễ trao giải "Ngôi sao của năm 2022".

Ban tổ chức cho biết hơn 100 ngôi sao ở nhiều lĩnh vực ca nhạc, phim ảnh, thời trang đã xác nhận tham dự. Sự kiện trở lại sau hai năm, thu hút sự quan tâm nhờ đổi mới về nội dung, các hạng mục giải thưởng.

Dàn mỹ nhân sẽ bước lên thảm đỏ gồm hoa hậu Hà Kiều Anh, Hương Giang (Hoa hậu đẹp nhất châu Á), H'Hen Niê, Diễm Hương, á hậu Kim Duyên, Lona Kiều Loan, Phương Anh, Thủy Tiên, Võ Hoàng Yến, Hoàng Thùy... Các nghệ sĩ lĩnh vực phim ảnh gồm Anh Thư, Minh Hằng, Chi Pu, Diệp Bảo Ngọc, Diệp Lâm Anh, Diễm My 9X... cũng góp mặt. Họ từng gắn bó với giải Ngôi sao của năm nhiều mùa trước đó.

Từ trái qua gồm Võ Hoàng Yến, H'Hen Niê, Chi Pu xác nhận tham dự gala trao giải "Ngôi sao của năm", Ảnh: Nhân vật cung cấp

Thảm đỏ còn có sự xuất hiện của các cặp sao đình đám showbiz như Tú Vi - Văn Anh, Thu Thủy - Kin Nguyễn, Thúy Diễm - Lương Thế Thành, Ngân Anh - Phan Tô Ny, Phương Trinh Jolie - Lý Bình, vợ chồng Thu Phượng, Phan Như Thảo - Đức An, Vũ Ngọc Anh - Cường Seven, Bình Minh - Anh Thơ, Lê Hoàng "The Men" - Việt Huê, Chúng Huyền Thanh - Jay Quân, Ái Châu - Huỳnh Đông, vợ chồng Karen Nguyễn, vợ chồng Xuân Phúc, Trang Nhung - Hoàng Duy, Xuân Thảo - Đình Lộc...

Ngoài phần trao giải và thảm đỏ, điểm nhấn của chương trình còn là những tiết mục trình diễn. Ban tổ chức hé lộ số màn kết hợp đặc biệt gồm bộ ba Đàm Vĩnh Hưng - Phương Uyên - Thanh Hà, Uyên Linh - Tăng Duy Tân hòa giọng Bên trên tầng lầu... Noo Phước Thịnh, Hiền Thục sẽ mang đến những ca khúc mang không khí mùa xuân, chào đón năm mới.

Gala Ngôi sao của năm 2022 diễn ra lúc 18h ngày 11/1 tại White Palace Phạm Văn Đồng, TP HCM. Chương trình do đạo diễn Trần Thành Trung và êkíp T-Production dàn dựng.

Ngôi sao của năm lần đầu được tổ chức vào năm 2011. Năm nay, chương trình chọn chủ đề Identify nhằm tôn vinh những nghệ sĩ có hoạt động nổi bật, được giới chuyên môn đánh giá cao và đông đảo khán giả yêu mến.

Có sáu hạng mục trao giải gồm Hiện tượng giải trí, Mỹ nhân của năm, Fashion Icon, Hot Kid, Ngôi sao mới, Ngôi sao tài năng. Kết quả sẽ đến từ đánh giá của hội đồng chuyên môn cùng số lượng bình chọn của độc giả.

Hội đồng chuyên môn gồm các mỹ nhân Ngô Thanh Vân, Thanh Hằng, Lệ Quyên, nhà thiết kế Đỗ Mạnh Cường, ca sĩ - đạo diễn Lý Hải, nhạc sĩ Nguyễn Hồng Thuận, nhà báo Nhiêu Huy.

