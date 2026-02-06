Hơn 100 nghệ sĩ dự đêm hội cuối năm DatVietVAC

"DatVietVAC Year End Party 2025: The Normalist" (Chủ nghĩa bình thường)" tối 4/2 trở thành điểm hẹn của âm nhạc, cảm xúc và hàng trăm nghệ sĩ, trong đó Quang Dũng, Hoàng Hải, Hieuthuhai.

Tiệc khép lại năm cũ diễn ra tại Landmark 81, TP HCM, xoay quanh chủ đề The Normalist (Chủ nghĩa bình thường). Hàng nghìn nhân viên DatVietVAC Group Holdings góp mặt tại đêm tiệc.

Những gương mặt quen thuộc

Phía ban tổ chức nhận định sự kiện là dịp hội tụ hiếm hoi của nhiều thế hệ nghệ sĩ - từ gương mặt hoạt động bền bỉ qua năm tháng đến sao tiềm năng, đang được khán giả mến mộ. Họ tạo bức tranh đa màu sắc, góp phần nâng tầm các chương trình giải trí, văn hóa.

Dàn sao Anh trai "Say hi" 2024, 2025 và Em xinh "Say hi" - chương trình ăn khách thuộc hệ sinh thái DatVietVAC - diện trang phục bắt mắt, khuấy động sự kiện, điển hình là Isaac, Hieuthuhai, Dương Domic, Ngô Kiến Huy, Negav, buitruonglinh, Hurrykng, Jsol, CongB, Sơn.K, Thái Ngân, Dillan Hoàng Phan, Mason Nguyễn, Lamoon, Bảo Anh, Mỹ Mỹ, LyHan, Han Sara, Yeolan, Đào Tử A1J, Muộii hay Maiquinn...

Bảo Anh và dàn "em xinh" xúng xính váy áo ở đêm tiệc. Ảnh: DatVietVAC

Bên cạnh đó, các diễn viên, ca sĩ gồm Lê Dương Bảo Lâm, Kiều Minh Tuấn, Hồ Trung Dũng, Quang Dũng, Phương Vy, Hoàng Hải... góp phần giúp đêm tiệc thêm sôi động. "Dàn sao đa thế hệ luôn gắn bó, đồng hành với hệ sinh thái sáng tạo mà chúng tôi bền bỉ theo đuổi nhiều năm qua", đại diện đơn vị cho hay.

Trước đó, hàng nghìn người hâm mộ có mặt từ sớm ở khu vực thảm xanh. Theo ghi nhận từ ban tổ chức, những nụ cười, cái bắt tay và món quà kỷ niệm tạo bầu không khí chào đón ấm áp, thân tình. "Dàn sao xuất hiện với tâm thế thoải mái, hào hứng giao lưu, ghi lại khoảnh khắc đáng nhớ bên fan. Toàn cảnh thể hiện hình ảnh hiếm thấy về sự kết nối không khoảng cách tại một sự kiện giải trí quy mô lớn", Lan Anh, thành viên góp mặt ở đêm tiệc, mô tả về sự kiện.

Ca sĩ Cody Nam Võ đập tay cùng fan khi xuất hiện ở thảm xanh. Ảnh: DatVietVAC

Hòa mình vào không khí vui nhộn, diễn viên Lê Dương Bảo Lâm cho biết với anh, YEP (Year End Party) không phải đi cho có mặt, mà là dịp anh em nghệ sĩ, êkip tụ họp, cười nói với nhau như người trong gia đình. "Tôi tới đây không phải với tư cách khách mời, mà là người trong nhà - nhà DatVietVAC", anh nói, nhận tràng pháo tay đồng tình từ các đồng nghiệp.

Chia sẻ tại sự kiện, đại diện DatVietVAC cho biết hơn ba thập niên sáng tạo, đơn vị nhận sự đồng hành của nhiều thế hệ nghệ sĩ, tạo nên loạt sản phẩm văn hóa giải trí "có sức lay động lòng người, đem lại hạnh phúc cho mọi người". "Trong năm 2026, chủ nghĩa bình thường với di sản First With Charisma lẫn thao thức từ nội lực bên trong mỗi thành viên có mặt ở buổi YEP hôm nay sẽ đảm bảo vị thế dẫn dắt cách nhìn để DatVietVAC tiếp tục trường tồn", người đại diện nói.

Nhiều nghệ sĩ lẫn thành viên hệ sinh thái tập đoàn cho biết trong không gian cởi mở, mọi người cùng nhìn lại dấu ấn năm qua. Tiếng vỗ tay, khoảnh khắc lắng đọng xen lẫn niềm tự hào lan tỏa tự nhiên trong từng ánh mắt, nụ cười, tạo bầu không khí gắn kết suốt đêm tiệc.

Những tiết mục sôi động

Chuỗi tiết mục trình diễn là điểm nhấn đêm tiệc. Các "anh trai" Negav, Cody Nam Võ, Hải Nam, Dillan Hoàng Phan truyền năng lượng tích cực qua ca khúc Đa nghi. "Em xinh" Lamoon thể hiện Synth chúc nâng ly. Tiếp đó, "anh trai" Sơn.K, buitruonglinh, CongB, Mason Nguyễn, Tez khuấy động với Hermosa.

Không khí vui nhộn hơn nhờ nhạc phẩm Easier của các "em xinh" Maiquinn, Ngô Lan Hương, Đào Tử A1J, Muộii. Mạch cảm xúc nối dài với Sớm muộn thì qua màn diễn "sung" của "anh trai" Hustlang Robber, Mason Nguyễn, Nhâm Phương Nam, Khoi Vu và Lamoon.

"Em xinh" Lamoon (giữa) nhận "mưa" lời khen với nhạc phẩm "Synth chúc nâng ly". Ảnh: DatVietVAC

Đại diện ban tổ chức lý giải mỗi tiết mục nằm trong mạch phát triển nội dung âm nhạc của DatVietVAC. Từng ca khúc được chọn đều ghi nhận kết quả tích cực trên các nền tảng nhạc số, phản ánh rõ định hướng đầu tư bài bản, bám sát thị hiếu khán giả lẫn khả năng lan tỏa đại chúng của hệ sinh thái giải trí.

Bên cạnh hoạt động trên sân khấu, đêm tiệc còn lưu lại nhiều khoảnh khắc đáng nhớ qua màn tương tác gần gũi giữa nghệ sĩ và đội ngũ DatVietVAC. Cụ thể, phần giao lưu, trò chơi tập thể, phút giây trò chuyện, chia sẻ lẫn không khí đêm tiệc diễn ra tự nhiên, cởi mở.

Phía ban tổ chức lần nữa nhấn mạnh hơn 100 sao không xuất hiện với vai trò khách mời, mà như thành viên của tổ chức, cùng nhau ôn lại một năm làm việc sôi nổi, nhiều dấu ấn.

Dàn nghệ sĩ chụp lưu niệm sau sự kiện. Ảnh: DatVietVAC

DatVietVAC Year End Party 2025: The Normalist (Chủ nghĩa bình thường) khép lại với dư âm của âm nhạc, cảm xúc và sự gắn kết. Sự kiện khẳng định vị thế của DatVietVAC từ những mối quan hệ bền chặt đã được xây dựng qua thời gian - nơi ấy, con người là trung tâm, sáng tạo là nền tảng và sự đồng hành là giá trị cốt lõi", đại diện doanh nghiệp nói thêm.

Đông Vệ