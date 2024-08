Hơn 100 cảnh sát triệt phá đường dây mua bán trẻ em tại 32 tỉnh thành

TP HCMHơn 100 cảnh sát chia thành 9 tổ công tác xác minh hàng chục trẻ có dấu hiệu bị mua bán tại 32 tỉnh thành, giải cứu được nhiều bé.

Ngày 28/8, Công an TP HCM họp báo, cho biết đường dây này do Cao Thị Thu Phương, 41 tuổi, cầm đầu. Hiện, Phương, Nguyễn Thị Ánh Đào (35 tuổi) cùng 14 người khác bị điều tra về hành vi Mua bán người dưới 16 tuổi và Làm giả con dấu, tài liệu của cơ quan, tổ chức.

Video mua bán trẻ em

Cao Thị Thu Phương tại cơ quan điều tra. Ảnh: Công an TP HCM

Lần theo dấu vết những kẻ mua bán trẻ em ở nhiều tỉnh thành

Trước đó, qua công tác nắm tình hình các hội nhóm trên không gian mạng và nhận được tố giác tội phạm về đường dây mua bán trẻ sơ sinh núp bóng cho, nhận con nuôi, Giám đốc Công an TP HCM đã chỉ đạo xác lập chuyên án triệt phá do thiếu tướng Mai Hoàng - Phó Giám đốc, làm Trưởng Ban.

Phòng Cảnh sát hình sự phối hợp Công an quận Tân Bình và các các đơn vị vào cuộc điều tra, phát hiện Đào đang giữ bé trai sơ sinh (3 ngày tuổi) tại khách sạn ở phường 2, quận Tân Bình. Người này thừa nhận vừa lừa một sản phụ tại Đăk Lăk, nói mình bị hiếm muộn nên xin con mới sinh của chị "làm con nuôi", nhưng thực chất để bán lại cho cặp vợ chồng ở TP HCM với giá 40 triệu đồng.

Mở rộng điều tra, cảnh sát bắt Phương - nghi phạm điều hành đường dây mua bán trẻ sơ sinh dưới hình thức cho nhận con nuôi. Bước đầu xác định, từ đầu năm đến nay, nhóm này đã mua 16 trẻ với giá 10-23 triệu đồng một bé, và bán lại 35-75 triệu đồng; thu lợi hàng trăm triệu đồng.

Nghi can Nguyễn Thị Ánh Đào. Ảnh: Công an TP HCM

Để hợp thức hóa việc mua bán trẻ sơ sinh dưới hình thức cho - nhận con nuôi, nhóm này móc nối với những người làm giả giấy tờ do Phan Phương Nam (35 tuổi, ngụ Đồng Nai) cầm đầu. Khám xét nơi ở của người này, cảnh sát thu giữ nhiều máy tính, máy in, máy dập, máy photo... và các loại con dấu cùng hàng nghìn giấy tờ giả các loại, trong đó có nhiều giấy chứng sinh.

Lần theo thông tin từ các giấy chứng sinh giả, Ban chuyên án đã cử hơn 100 cảnh sát, lập 9 tổ công tác, xác minh 84 trường hợp trẻ có dấu hiệu bị mua bán tại 32 tỉnh thành và giải cứu được nhiều trẻ em. Trong đó có bé trai 20 ngày tuổi vừa được Vi Thị Anh (38 tuổi) mua lại.

Anh khai, đang mang 2 bản án với tổng hình phạt hơn 12 năm 6 tháng tù về tội Mua bán trái phép chất ma túy. Để hoãn chấp hành án, cô ta đã nghĩ ra cách nhận một bé về làm con nuôi, nên đã tìm mua bé trai này.

Vụ án đang được mở rộng điều tra.

Đại tá Phạm Đình Ngọc, Trưởng Phòng cảnh sát hình sự Công an TP HCM chủ trì họp báo chiều 28/8. Ảnh: Quốc Thắng

Công an TP HCM đánh giá chuyên án triệt phá đường dây tội phạm mua bán trẻ sơ sinh là chiến công xuất sắc, thể hiện tinh thần và trách nhiệm cao trong nhiệm vụ đảm bảo an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, vì cuộc sống bình yên của nhân dân.

