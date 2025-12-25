Hơn 100.000 người Việt tử vong mỗi năm do thuốc lá

Bộ Y tế ước tính hơn 100.000 ca tử vong mỗi năm do thuốc lá, với khoảng 108.000 tỷ đồng chi phí y tế và tổn thất kinh tế mỗi năm.

Tại Chương trình vinh danh các khách sạn tiêu biểu không khói thuốc lần thứ nhất năm 2025, do Quỹ Phòng chống tác hại của thuốc lá, Bộ Y tế phối hợp Báo Văn hóa tổ chức chiều 24/12 ở Hà Nội, bác sĩ Phan Thị Hải, Phó Giám đốc Quỹ, nói những tổn thất trên cho thấy "sử dụng các sản phẩm thuốc lá ảnh hưởng nghiêm trọng đến sức khỏe người dân và tác động tiêu cực đến phát triển kinh tế - xã hội".

Khói thuốc lá chứa hơn 7.000 chất hóa học, trong đó có ít nhất 70 chất gây ung thư, là nguyên nhân dẫn đến nhiều bệnh nguy hiểm như ung thư phổi, bệnh tim mạch, bệnh phổi tắc nghẽn mạn tính, vô sinh và nhiều bệnh nan y khác.

Đáng lo ngại, theo bà Hải, thanh thiếu niên sử dụng thuốc lá điện tử đang tăng nhanh. Hàng nghìn bệnh nhân trẻ nhập viện do ngộ độc thuốc lá điện tử, trong đó nhiều trường hợp hôn mê, tổn thương phổi nặng, rối loạn tâm thần do sử dụng sản phẩm chứa chất ma túy.

Hút thuốc lá điện tử gây hại cho sức khỏe của bản thân và người hít khói thuốc thụ động. Ảnh: Khuê Lâm

Hơn 10 năm triển khai Luật Phòng, chống tác hại của thuốc lá, Quỹ đã phối hợp xây dựng môi trường không khói thuốc trong đó có mô hình khách sạn không khói thuốc. Nhiều cơ sở lưu trú cấm hút thuốc trong khuôn viên, lắp biển báo "cấm hút thuốc", nhân viên được tập huấn kỹ năng hướng dẫn, nhắc nhở khách tuân thủ quy định. Kết quả điều tra tình hình sử dụng thuốc lá (PGATS 2024), tỷ lệ phơi nhiễm với khói thuốc thụ động tại khách sạn năm 2024 giảm 14,6% so với năm 2020.

Dịp này, 44 khách sạn được vinh danh Khách sạn không khói thuốc. Chương trình tạo động lực lan tỏa mô hình môi trường không khói thuốc trong toàn ngành dịch vụ - du lịch, khuyến khích người hút thuốc giảm hoặc từ bỏ thói quen, góp phần giảm bệnh tật do thuốc lá gây ra.

Lê Nga