Hơn 100.000 m3 cát vàng trôi vào làng sau lũ

Lào CaiXã Văn Bàn đang thu gom hơn 100.000 m3 cát vàng sau đợt mưa lũ do bão Bualoi để đấu giá, số tiền thu được sẽ nộp ngân sách nhà nước.

UBND xã Văn Bàn cho biết ngày 29-30/10, ảnh hưởng của bão Bualoi, 30 ngôi nhà ở thôn Làng Chút bị nước lũ nhấn chìm, một số bị đổ sập. Lũ rút để lại hơn 100.000 m3 cát sỏi, dày 2-3 m, phủ kín đến mái nhà dân, bồi lấp ruộng vườn, chặn dòng chảy của suối.

Nhằm khắc phục hậu quả bão lũ, chính quyền xã Văn Bàn đưa ra hai giải pháp. Thứ nhất, dùng cát sỏi đắp 100.000 bao tải thành đê chống lũ, làm hai cầu tạm để người dân đi lại. Thứ hai, khơi thông tạo dòng chảy cho suối, giúp nước không tràn vào nhà dân. Về lâu dài, xã sẽ xem xét phương án xây kè, làm cầu bắc qua suối, quy hoạch khu dân cư.

Cát sỏi tràn vào thôn Làng Chút sau bão Bualoi. Ảnh: Công an xã Văn Bàn

Quá trình san gạt, khơi thông suối, xã ước tính thu được hơn 100.000 m3 cát vàng, số lượng lớn nhất từ trước đến nay trên địa bàn. Trước đó sau mỗi đợt mưa lũ, cát vàng tràn xuống ruộng vườn, nhà dân, nhưng khối lượng ít.

Theo phương án được sở ngành chấp thuận, xã Văn Bàn sẽ tổ chức khai thác số cát này, làm thủ tục đấu giá công khai, tiền thu được nộp vào ngân sách nhà nước. Để minh bạch, chính quyền sẽ thành lập tổ kiểm tra, giám sát, lắp đặt camera theo dõi 24/24h tại các điểm khai thác và tập kết cát.

Bão Bualoi đổ bộ Nghệ An - bắc Quảng Trị ngày 29/9 với sức gió cấp 8-11, gây mưa diện rộng ở miền Bắc làm 36 người chết, 21 người mất tích, hơn 150.000 ngôi nhà tốc mái, hư hỏng, 147 người bị thương. 8.200 cột điện gãy đổ làm gần 2,7 triệu khách hàng mất điện.

Tại Lào Cai, mưa bão làm 7 người chết, ba người mất tích, 563 nhà bị thiệt hại, 9.400 nhà bị ngập. Hơn 3.600 ha lúa, gần 1.400 ha hoa màu hư hại. Nhiều tuyến giao thông bị sạt lở, chia cắt. Thiệt hại kinh tế khoảng 2.750 tỷ đồng.

Gia Chính