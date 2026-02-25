Hơn 100.000 fan tranh vé concert miễn phí của BTS

Hàn QuốcHơn trăm nghìn fan cố gắng giành suất xem concert BTS miễn phí vào tháng 3, khiến hệ thống đặt vé bị treo, sập loạt màn hình máy tính.

Theo Guardian, khoảng 15.000 suất gần như hết sạch sau khi được mở bán vào lúc 20h ngày 23/2. Có thời điểm hơn 100.000 fan tràn vào trang web đặt chỗ khiến hệ thống bị sập. Người hâm mộ đổ xô tới các quán internet - nơi có tốc độ mạng nhanh - để giành lợi thế trong cuộc chiến săn vé. Trên các diễn đàn trực tuyến, nhiều người cho biết gia đình họ dùng nhiều thiết bị điện tử cùng một lúc nhưng màn hình bị đơ hoặc hiển thị không còn chỗ ngồi.

Cơ quan chức năng của thành phố cảnh báo tình trạng lừa đảo khi nhiều bài đăng chào bán vé trên mạng xã hội tràn lan trước giờ mở bán. Theo cảnh sát trưởng Park Jeong-bo, họ đã yêu cầu xóa khoảng 34 bài viết quảng bá dịch vụ mua vé hộ với phí từ 10.000 won đến 300.000 won (hơn 180.000 đồng đến gần 5,5 triệu đồng), hoặc bán lại vé với giá dao động từ 100.000 won đến 1,2 triệu won (1,8 triệu đồng-21,8 triệu đồng).

Người hâm mộ mua quà lưu niệm tại cửa hàng pop-up của BTS tại Seoul. Ảnh: AFP

Buổi hòa nhạc mang tên BTS Comeback Live: Arirang dự kiến kéo dài một giờ đồng hồ tại quảng trường Gwanghwamun trước cung điện Gyeongbokgung ở Seoul, ngày 21/3. Concert đánh dấu sự trở lại của BTS sau gần bốn năm vắng bóng do tất cả thành viên nhập ngũ, đồng thời quảng bá album mới - Arirang, ra mắt hôm 20/3. Đây cũng là sân khấu mở màn cho chuyến lưu diễn vòng quanh thế giới của nhóm với 82 đêm nhạc tại 190 quốc gia, bắt đầu từ tháng 4 đến tháng 3/2027.

Giới chức dự tính sắp tới có khoảng 260.000 người đến Seoul vì concert của BTS. Cảnh sát lên kế hoạch kiểm soát dòng người qua 29 cổng vào địa điểm tổ chức, đồng thời cảnh báo các ga metro và đường sá gần khu vực biểu diễn có khả năng bị tắc nghẽn hôm đó.

Một số sự kiện dành cho người hâm mộ được tổ chức trong thành phố với khoảng 30.000 người tham gia. Trung tâm nghệ thuật Sejong nằm cạnh quảng trường Gwanghwamun hủy toàn bộ buổi diễn vào ngày 21/3, trong khi bảo tàng Lịch sử Quốc gia đóng cửa cả ngày.

Các thành viên của nhóm BTS. Từ trái qua: V, Suga, Jungkook, J-Hope, RM, Jin và Jimin. Ảnh: Big Hit Music

Guardian nhận xét sự trở lại của BTS tiếp thêm sinh khí cho "BTS-nomics" (kinh tế BTS). Đây là khái niệm do các nhà phân tích đặt tên gọi những tác động về mặt kinh tế mà nhóm mang lại cho ngành du lịch, dịch vụ lưu trú và bán lẻ.

Dịp này, giá phòng khách sạn tại khu vực trung tâm Seoul tăng vọt, một số nơi tính giá cao gấp năm lần so với bình thường. Theo Korea JoongAng Daily, tình trạng tương tự xảy ra ở Busan hồi tháng 1 khi nhóm thông báo sẽ tổ chức đêm nhạc tại đây vào mùa hè. Một báo cáo cho thấy chi phí thuê phòng địa phương tăng từ 100.000 won đến 900.000 won (1,8 triệu đồng-16,4 triệu đồng) sau khi có thông tin về chương trình.

Tổng thống Hàn Lee Jae Myung lên án vấn đề "chém giá", gọi đây là "hành vi trục lợi vô lương tâm, phá vỡ trật tự của toàn bộ thị trường và gây thiệt hại lớn cho mọi người". Ông cho rằng nên có mức phạt vượt xa bất kỳ khoản lợi nhuận bất chính nào. Cũng trong tháng 1, chính phủ Hàn thông qua luật chống đầu cơ vé chợ đen, cho phép tiền phạt cao gấp 50 lần giá vé gốc đối với hành vi bán lại.

Trailer quảng bá tour diễn quốc tế 2026 của BTS Trailer quảng bá tour diễn quốc tế sắp tới của BTS. Video: YouTube/ LiveNationUK

BTS (viết tắt của Bangtan Sonyeondan) ra mắt năm 2013, gồm bảy thành viên: RM, Jin, Suga, J-Hope, Jimin, V và Jungkook. Ca khúc của nhóm thuộc các thể loại như hip-hop, R&B, thường xoay quanh vấn đề xã hội, đấu tranh nội tâm, tình yêu đôi lứa, sự yêu thương bản thân, tạo đồng cảm với khán giả trẻ.

Nhóm được giới chuyên môn đánh giá là nhân tố quan trọng trong ngành công nghiệp giải trí, đóng góp tỷ USD cho kinh tế Hàn. Các sản phẩm âm nhạc của họ gây sốt toàn cầu, liên tục xô đổ các kỷ lục về doanh số và lượt nghe trực tuyến. Vài năm gần đây, BTS trở thành "con cưng" của truyền thông Âu Mỹ, thường xuyên xuất hiện ở các lễ trao giải lớn.

