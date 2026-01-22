Hơn 10 tỷ USD kiều hối về TP HCM

Năm 2025, kiều hối về TP HCM đạt kỷ lục hơn 10,3 tỷ USD, trong đó 80% đến từ khu vực châu Á và châu Mỹ.

Bà Trần Thị Ngọc Liên, Phó giám đốc Ngân hàng Nhà nước chi nhánh Khu vực 2 (TP HCM và Đồng Nai), cho biết đây là số liệu kiều hối về TP HCM thống kê qua các tổ chức tín dụng và tổ chức kinh tế.

So với năm 2024, lượng kiều hối năm qua về thành phố tăng hơn 8%. Trong đó, tiền được chuyển chủ yếu qua các tổ chức kinh tế với doanh số hơn 7,4 tỷ USD (chiếm gần 72%), còn lại là qua các ngân hàng.

Bà Liên cho biết châu Á và châu Mỹ vẫn là hai thị trường chủ lực, chiếm hơn 80% tổng lượng kiều hối về thành phố. Các thị trường châu Âu, châu Đại Dương và châu Phi ghi nhận mức tăng trưởng tích cực, góp phần đa dạng hóa nguồn kiều hối, giảm phụ thuộc vào một số khu vực truyền thống.

Cụ thể, châu Á tiếp tục chiếm tỷ trọng lớn nhất, đạt gần 5,06 tỷ USD, tương đương gần 49% kiều hối về thành phố. Kiều hối từ châu Á tăng hơn 3% so với năm trước, theo bà Liên, ghi nhận tốc độ tăng kém hơn so với các khu vực khác song khu vực này vẫn là đóng vai trò trụ cột trong cơ cấu kiều hối nhờ tính ổn định và quy mô lớn. Bà Liên cũng đánh giá con số này cho thấy sự ổn định của nguồn kiều hối từ các thị trường truyền thống như Nhật Bản, Hàn Quốc, Đài Loan và các quốc gia Đông Nam Á - nơi tập trung đông lao động Việt Nam làm việc dài hạn.

Đứng thứ hai là khu vực châu Mỹ, với doanh số kiều hối hơn 3,3 tỷ USD, chiếm gần 32%. Nếu so với cùng kỳ năm trước, kiều hối từ châu Mỹ tăng gần 128%. Điều này phản ánh sự phục hồi thu nhập của cộng đồng người Việt tại Mỹ và Canada, cũng như xu hướng gia tăng chuyển tiền phục vụ đầu tư, tiêu dùng và hỗ trợ gia đình trong nước. Châu Mỹ tiếp tục là khu vực có giá trị kiều hối cao và mức tăng trưởng tương đối ổn định trong nhiều năm trở lại đây.

Kiều hối từ châu Âu đạt hơn 921 triệu USD, chiếm gần 9%, tăng 16% so với năm 2024. Mức tăng khá này cho thấy sự cải thiện điều kiện kinh tế và thu nhập của người Việt tại các nước EU, đặc biệt trong các lĩnh vực dịch vụ, lao động kỹ thuật và kinh doanh nhỏ.

Trong khi đó, khu vực châu Đại Dương đạt hơn 890 triệu USD, chiếm 8,6% tổng lượng kiều hối, tăng 15% so với cùng kỳ.

Cuối cùng, khu vực châu Phi dù chỉ chiếm 1,7% tổng kiều hối, tương đương 173 triệu USD, nhưng ghi nhận mức tăng mạnh nhất, cao hơn 39% so với năm trước. Tuy quy mô còn khiêm tốn, song mức tăng trưởng mạnh cho thấy sự mở rộng địa bàn lao động và hoạt động kinh doanh của người Việt tại khu vực này trong những năm gần đây.

Kết quả trên cho thấy dòng kiều hối về TP HCM tiếp tục giữ được đà tăng trưởng, bất chấp bối cảnh kinh tế - chính trị thế giới còn nhiều biến động, đồng thời khẳng định vai trò của thành phố khi là địa bàn tiếp nhận kiều hối lớn nhất cả nước.

Cũng theo thông tin từ Ngân hàng Nhà nước Khu vực 2, trong năm 2025, kiều hối chuyển về tỉnh Đồng Nai qua các tổ chức tín dụng đạt hơn 181 triệu USD.

Quỳnh Trang