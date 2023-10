Hơn 10 tấn sách lậu trong xưởng in ven Sài Gòn

Cảnh sát phát hiện hơn 10 tấn sách bao gồm kinh phật, truyện dài... không có quyết định xuất bản của cơ quan có thẩm quyền đang được in tại nhà xưởng ở Củ Chi.

Lực lượng chức năng phát hiện hơn 10 tấn sách in trái phép. Ảnh: Quốc Thắng

Ngày 9/10, Cục An ninh chính trị nội bộ (Bộ Công an) phối hợp Công an TP HCM, Thanh tra Sở Thông tin và Truyền thông kiểm tra nhà xưởng trên đường Tỉnh lộ 2 (huyện Củ Chi), phát hiện cơ sở này đang in 3.000 bản "Kinh Trường thọ diệt tội" (ghi NXB Tôn Giáo); 9.000 bản ấn phẩm "Sherlock holmes" (ghi NXB Hội Nhà văn).

Trong xưởng có tổng cộng hơn 10 tấn sách, truyện bán thành phẩm. Tất cả đều không có quyết định xuất bản của NXB Hội Nhà văn hoặc cơ quan có thẩm quyền.

Trước đó, hôm 1/10, lực lượng chức năng cũng phát hiện Công ty in ấn Siêu tốc trên đường Đào Tông Nguyên, huyện Nhà Bè, in vượt quá số lượng 1.500 bản lịch bloc đại và 1.500 bản lịch 2024.

Các tựa sách bị in lậu. Ảnh: Quốc Thắng

Theo Cục An ninh chính trị nội bộ, tình trạng in lậu, in vượt quá số lượng được cấp phép đang diễn ra phức tạp, ảnh hưởng đến uy tín, hoạt động của những tổ chức, doanh nghiệp. Sắp tới, Cục sẽ phối hợp công an các tỉnh thành tăng cường kiểm tra, xử lý.

Quốc Thắng