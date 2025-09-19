Hơn 10 ôtô chở thuốc lá lậu sập 'bẫy bàn chông' của băng cướp thế nào

Tây NinhNguyễn Văn Cường, 39 tuổi, cùng đồng phạm đặt bàn chông chặn 15 ôtô và xe máy chở thuốc lá lậu, sau đó đe dọa tài xế bằng roi điện để cướp tài sản.

Cường cùng 13 đồng phạm bị TAND tỉnh Tây Ninh xét xử về tội Cướp tài sản và Hủy hoại tài sản, ngày 18/9. Đây là vụ án từng được dư luận đặc biệt quan tâm bởi thủ đoạn gây nguy hiểm trong một thời gian dài cho người đi đường.

Các bị cáo tại tòa. Ảnh: Thường Sơn

Cường, quê xã Tân Hòa, chỉ học đến lớp 2, đã có vợ và hai con nhưng không có nghề nghiệp ổn định. Tháng 7/2023, anh ta đến ở nhờ nhà một người họ hàng. Tại đây, Cường phát hiện nhiều người thường xuyên dùng ôtô, xe máy vận chuyển thuốc lá lậu vào ban đêm trên các tuyến đường thuộc địa bàn tỉnh Long An cũ.

Theo cáo trạng, do không có việc làm và cần tiền tiêu xài, Cường nảy sinh ý định chặn cướp thuốc lá của họ để bán lấy tiền. Anh ta tin rằng những người này sẽ không trình báo công an vì bản thân họ cũng vi phạm pháp luật khi vận chuyển hàng cấm.

Từ đó, Cường lôi kéo 13 đồng phạm, trong đó có con ruột, em rể, một số họ hàng và bạn bè. Anh ta đặt mua trên mạng nhiều biển số ôtô giả với giá 450.000 đồng một cặp, đồng thời chuẩn bị thêm đèn pin tích hợp roi điện để sử dụng khi gây án.

Tang vật thu được trong vụ án. Ảnh: Nam An

Giả là người của Bộ Quốc phòng

Trong thời gian này Cường quen một phụ nữ bán nước giải khát ở khu vực biên giới; anh ta tự xưng là người của "Bộ Quốc phòng" được cử xuống chống buôn lậu và nhờ chị ấy chỉ điểm những người chở thuốc lá. Hai người sau đó dọn vào nhà nghỉ sống chung như vợ chồng.

Cả nhóm thống nhất thuê ôtô gắn biển số giả làm phương tiện, chuẩn bị hung khí gồm ống tuýp sắt, gậy gỗ, dao tự chế và roi điện. Cường còn mua ván ép và đinh sắt dài 10 cm để chế tạo "bàn chông" giấu ngoài đồng.

Thủ đoạn của băng là đặt bẫy chông trên đường để gây thủng lốp xe nghi chở thuốc lá, sau đó dùng hung khí khống chế tài xế cướp hàng; khi gặp xe máy, chúng dùng ôtô ép ngã rồi đe dọa, cướp tương tự.

Để tránh bị phát hiện, nhóm hoạt động từ 19h đến 6h hôm sau; Cường lái xe chở đồng phạm từ Tây Ninh sang Long An, chọn các tuyến đường có người thường xuyên vận chuyển thuốc lá để ra tay.

Một bẫy chông của nhóm cướp được người đi đường phát hiện. Ảnh: Nam An

Một trong những "phi vụ" lớn của nhóm xảy ra khuya 20/9/2023. Sau khi thuê hai ôtô 7 chỗ với giá một triệu đồng mỗi xe mỗi ngày, Cường rủ thêm bốn đồng phạm, gắn biển số giả, mang theo hung khí và bàn chông đi tìm con mồi.

Đến cầu Nông Trường, xã Tân Long, huyện Thủ Thừa (Long An cũ), Cường sai người đặt bàn chông ở chân cầu. Rạng sáng, anh Nguyễn Trường Giang cùng một người chưa rõ lai lịch lái ôtô 7 chỗ chở thuốc lá lậu chạy qua, cán trúng bẫy khiến cả bốn lốp bị thủng. Biết gặp cướp, anh Giang vẫn cố lái xe chạy tiếp.

Nhóm Cường lập tức truy đuổi, ép xe của anh Giang va vào ôtô tải buộc phải dừng lại. Tài xế và người đi cùng sau đó mở cửa bỏ chạy.

Lúc Cường cùng đồng phạm chuyển thuốc lá sang xe khác, một tài xế ôtô đi ngang dừng lại hỏi thăm. Nhóm cướp liền giơ súng hăm dọa, nói "đang bắt thuốc lá lậu" khiến anh này bỏ đi.

Nhóm chiếm đoạt 8.000 gói thuốc, Cường gọi điện cho người phụ nữ tên Bảy bán được 125 triệu đồng. Gần 80 triệu anh ta giữ lại để trả tiền thuê xe, ăn uống, xăng và tiêu xài cá nhân, số còn lại chia cho đồng phạm.

Chiều hôm sau, công an xã tuần tra phát hiện ôtô nhóm cướp bỏ lại ven đường, trên lốp vẫn còn dính bàn chông.

Những nạn nhân may mắn

Tuy nhiên, không phải phi vụ nào nhóm Cường cũng trót lọt. Đêm 22/7/2023, tại xã Thạnh Đức, huyện Bến Lức, một ôtô 4 chỗ sau khi dính bẫy đinh vẫn tiếp tục chạy. Khi truy đuổi, đồng phạm của Cường gặp tai nạn, xe lao vào cây xanh, hư hỏng nặng phần đầu, bung túi khí và bị cảnh sát đưa về trụ sở.

Rạng sáng 29/9/2023, nhóm mang hung khí, bàn chông đến cầu Dòng Lớn trên tỉnh lộ 818, xã Bình Thành, huyện Đức Huệ mai phục. Anh Phạm Hoài Thông lái ôtô 4 chỗ chở khách đi qua, cán phải bàn đinh thủng một lốp nhưng vẫn chạy tiếp. Phát hiện nhóm cướp bám theo, anh cho xe thẳng vào Trạm y tế xã Tân Long, huyện Thủ Thừa, thoát nạn.

Một số vụ khác, tài xế kịp phát hiện bàn chông, dừng xe kiểm tra rồi gạt sang lề. Khi nhóm Cường tiếp cận nhưng thấy trong xe không có thuốc lá lậu, chúng chỉ vờ hỏi thăm rồi bỏ đi.

Cơ quan điều tra xác định, từ 22/7/2023 đến 20/2/2024, Cường cùng đồng phạm gây ra 15 vụ cướp tại các huyện Thủ Thừa, Bến Lức, Thạnh Hóa, Đức Huệ, Đức Hòa (tỉnh Long An cũ), chiếm đoạt hơn 550 triệu đồng.

Tại tòa, đại diện VKS nhận định đây là vụ án có tổ chức, Cường giữ vai trò chủ mưu, trực tiếp chuẩn bị hung khí, phương tiện và tham gia hành động. Hành vi của nhóm diễn ra liên tiếp trong thời gian dài, đe dọa nghiêm trọng đến tính mạng người dân

Từ đó, VKS đề nghị tuyên phạt Cường 26-27 năm tù về tội Cướp tài sản và Hủy hoại tài sản; các bị cáo còn lại từ 8 đến 25 năm tù.

HĐXX nghị án kéo dài, sẽ tuyên án vào ngày 24/9.

Thường Sơn