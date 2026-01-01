Hơn 10.000 du khách đón năm mới tại Thị trấn Hoàng Hôn

Nhà hàng Sun Bavaria GastroPub là khán đài chính của show diễn đêm tất niên với không gian âm nhạc và hương vị bia thủ công. Hàng nghìn thực khách cùng nhún nhảy theo nhịp trống của đại show "Malambo" diễn ra ngay trước thềm năm mới.

Anh Rahul Sharma, du khách Ấn Độ, chia sẻ: "Năm nào tôi cũng đi du lịch dịp Tết Dương lịch nhưng chưa bao giờ thấy không khí ở đâu tuyệt như ở đây. Mọi người cùng nhảy, cùng cười, hò reo, không khí quá tuyệt vời để tụ tập bạn bè".