Hơn 10.000 du khách đón năm mới tại Thị trấn Hoàng Hôn

Từ cuối chiều, dòng người đổ về Thị trấn Hoàng Hôn, Nam đảo Phú Quốc để tham dự sự kiện "Spectacular Countdown 2026" và chờ đón thời khắc chuyển giao năm mới. Các tuyến phố tại thị trấn trở thành sân khấu cho đêm đại nhạc hội.
Từ cuối chiều, dòng người đổ về Thị trấn Hoàng Hôn, Nam đảo Phú Quốc để tham dự sự kiện "Spectacular Countdown 2026" và chờ đón thời khắc chuyển giao năm mới. Các tuyến phố tại thị trấn trở thành sân khấu cho đêm đại nhạc hội.
Màn pháo hoa đầu tiên trong đêm đến từ show diễn "Bản giao hưởng đại dương - Symphony of the sea". Hàng nghìn quả pháo hoa, pháo nước, pháo sáng được khai hỏa trên vịnh biển, kết hợp những cú nhào lộn điêu luyện của vận động viên flyboard và màn rẽ nước tốc độ cao của jetski.
Màn pháo hoa đầu tiên trong đêm đến từ show diễn "Bản giao hưởng đại dương - Symphony of the sea". Hàng nghìn quả pháo hoa, pháo nước, pháo sáng được khai hỏa trên vịnh biển, kết hợp những cú nhào lộn điêu luyện của vận động viên flyboard và màn rẽ nước tốc độ cao của jetski.
Nhà hàng Sun Bavaria GastroPub là khán đài chính của show diễn đêm tất niên với không gian âm nhạc và hương vị bia thủ công. Hàng nghìn thực khách cùng nhún nhảy theo nhịp trống của đại show "Malambo" diễn ra ngay trước thềm năm mới.
Anh Rahul Sharma, du khách Ấn Độ, chia sẻ: "Năm nào tôi cũng đi du lịch dịp Tết Dương lịch nhưng chưa bao giờ thấy không khí ở đâu tuyệt như ở đây. Mọi người cùng nhảy, cùng cười, hò reo, không khí quá tuyệt vời để tụ tập bạn bè".
Nhà hàng Sun Bavaria GastroPub là khán đài chính của show diễn đêm tất niên với không gian âm nhạc và hương vị bia thủ công. Hàng nghìn thực khách cùng nhún nhảy theo nhịp trống của đại show "Malambo" diễn ra ngay trước thềm năm mới.
Anh Rahul Sharma, du khách Ấn Độ, chia sẻ: "Năm nào tôi cũng đi du lịch dịp Tết Dương lịch nhưng chưa bao giờ thấy không khí ở đâu tuyệt như ở đây. Mọi người cùng nhảy, cùng cười, hò reo, không khí quá tuyệt vời để tụ tập bạn bè".
Cách vài trăm mét về phía biển, Sunset Beach Club trở thành "tọa độ lửa" nhờ các màn trình diễn khuấy động như "Sunny Dance" hay "Yum Yum Dance", kết nối hàng nghìn du khách.
Cách vài trăm mét về phía biển, Sunset Beach Club trở thành "tọa độ lửa" nhờ các màn trình diễn khuấy động như "Sunny Dance" hay "Yum Yum Dance", kết nối hàng nghìn du khách.
Sau đó, màn pháo hoa nghệ thuật tầm cao từ show "Nụ hôn của biển cả" lại được tiếp tục trình diễn.
Sau đó, màn pháo hoa nghệ thuật tầm cao từ show "Nụ hôn của biển cả" lại được tiếp tục trình diễn.
Đúng 0h, màn pháo hoa tầm cao tại Thị Trấn Hoàng Hôn do đội đương kim vô địch DIFF thiết kế diễn ra. Với thời lượng dài nhất năm cùng mật độ pháo gấp đôi ngày bình thường, bầu trời Phú Quốc "biến" thành bức tranh ánh sáng phản chiếu xuống mặt biển. Cùng lúc đó, biểu tượng "Happy New Year 2026" rực sáng, khép lại chuỗi 3 màn pháo hoa trong đêm.
"Tôi chưa khi nào được đón năm mới đẹp và rực rỡ như ở Phú Quốc đêm nay. Pháo hoa, biển, âm nhạc, mọi thứ đều hoàn hảo. Tôi cảm nhận được năng lượng tuyệt vời và tin rằng năm mới này sẽ tràn ngập niềm vui", chị Anna Ivanova, du khách Nga, chia sẻ
Đúng 0h, màn pháo hoa tầm cao tại Thị Trấn Hoàng Hôn do đội đương kim vô địch DIFF thiết kế diễn ra. Với thời lượng dài nhất năm cùng mật độ pháo gấp đôi ngày bình thường, bầu trời Phú Quốc "biến" thành bức tranh ánh sáng phản chiếu xuống mặt biển. Cùng lúc đó, biểu tượng "Happy New Year 2026" rực sáng, khép lại chuỗi 3 màn pháo hoa trong đêm.
"Tôi chưa khi nào được đón năm mới đẹp và rực rỡ như ở Phú Quốc đêm nay. Pháo hoa, biển, âm nhạc, mọi thứ đều hoàn hảo. Tôi cảm nhận được năng lượng tuyệt vời và tin rằng năm mới này sẽ tràn ngập niềm vui", chị Anna Ivanova, du khách Nga, chia sẻ
Dư âm của đêm hội tiếp tục kéo dài đến rạng sáng với màn trình diễn của các DJ, mang đến không khí sôi động và hiện đại. Âm nhạc điện tử cùng hệ thống ánh sáng đã giữ chân đông đảo khán giả.
Dư âm của đêm hội tiếp tục kéo dài đến rạng sáng với màn trình diễn của các DJ, mang đến không khí sôi động và hiện đại. Âm nhạc điện tử cùng hệ thống ánh sáng đã giữ chân đông đảo khán giả.
Những ngày nghỉ Tết Dương lịch, Phú Quốc đang đón lượng khách lớn. Theo Cảng hàng không quốc tế Phú Quốc, từ ngày 1 đến 4/1, tổng số chuyến bay đến cảng là 288 chuyến, tăng 27% so với cùng kỳ. Trong đó, số chuyến bay quốc tế đạt 147, tăng 23% so với cùng kỳ. Thị trấn Hoàng Hôn cũng ghi nhận những con số kỷ lục mới khi lượng khách đến các điểm vui chơi giải trí tăng 76% so với cùng kỳ.
Những ngày nghỉ Tết Dương lịch, Phú Quốc đang đón lượng khách lớn. Theo Cảng hàng không quốc tế Phú Quốc, từ ngày 1 đến 4/1, tổng số chuyến bay đến cảng là 288 chuyến, tăng 27% so với cùng kỳ. Trong đó, số chuyến bay quốc tế đạt 147, tăng 23% so với cùng kỳ. Thị trấn Hoàng Hôn cũng ghi nhận những con số kỷ lục mới khi lượng khách đến các điểm vui chơi giải trí tăng 76% so với cùng kỳ.
Hải My
Ảnh: Sun Group