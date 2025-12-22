Hơn 1.500 người tham gia Cathay Happy Run 2025 tại Hà Nội

Sau 4 mùa, giải chạy Cathay Happy Run 2025 lần đầu tổ chức tại Hà Nội, thu hút hơn 1.500 người tham gia, hướng tới lan tỏa lối sống năng động và kết nối cộng đồng.

Sáng 21/12, tại Công viên Thống Nhất (Hà Nội), Công ty TNHH Bảo hiểm Nhân thọ Cathay Việt Nam tổ chức giải chạy "Cathay Happy Run - Chạy bộ vì sức khỏe - Kết nối yêu thương". Sự kiện mang chủ đề "Unity Stride - Better Together" (Cùng sải bước - Cùng tốt hơn), hướng đến xây dựng không gian vận động chung, nơi người tham gia vừa rèn luyện thể chất vừa tăng cường sự gắn kết và chia sẻ năng lượng tích cực.

Các vận động viên khởi động trước giờ xuất phát. Ảnh: Cathay Life Việt Nam

Theo ban tổ chức, hơn 1.500 vận động viên tham gia giải năm nay, gồm cán bộ nhân viên, khách hàng của Cathay Life Việt Nam cùng người dân yêu thể thao tại Hà Nội. Giải có ba cự ly, phù hợp nhiều nhóm đối tượng: 1,7 km "Family Run" dành cho gia đình có trẻ từ 7 tuổi; 7 km "Fun Run" cho người mới chạy bộ; và 10 km "Challenge Run" cho những người muốn thử thách và cải thiện thành tích.

Ông Simon Tsai, đại diện Cathay Life Việt Nam phát biểu khai mạc. Ảnh: Cathay Life Việt Nam

Phát biểu tại lễ khai mạc, ông Simon Tsai, Phó tổng giám đốc Cathay Life Việt Nam, cho biết giải chạy là một trong những hoạt động nhằm khuyến khích lối sống lành mạnh và tinh thần trách nhiệm xã hội mà doanh nghiệp theo đuổi nhiều năm qua.

"Chúng tôi rất trân trọng sự đồng hành của cộng đồng và khách hàng trên cả nước trong các hoạt động hướng tới sức khỏe và gắn kết xã hội. Sự tin tưởng này là nền tảng để Cathay Life tiếp tục theo đuổi các chương trình vì cộng đồng trong dài hạn, hướng tới một tương lai tốt đẹp và hạnh phúc hơn", đại diện Cathay Life cho biết.

Không khí đầy hứng khởi tại đường chạy Cathay Happy Run 2025. Ảnh: Cathay Life Việt Nam

Năm 2025 đánh dấu 17 năm Cathay Life hoạt động tại Việt Nam. Bên cạnh các mục tiêu kinh doanh, doanh nghiệp cho biết tiếp tục triển khai nhiều chương trình liên quan đến sức khỏe, giáo dục và hoạt động cộng đồng nhằm tạo giá trị dài hạn.

Song song với giải chạy, Cathay Life Việt Nam triển khai chương trình "Gieo mầm cây từ những bước chân 2025" trên nền tảng Cathay Walker. Thông qua việc ghi nhận và quy đổi số bước chân, chương trình thu hút khoảng 7.000 người tham gia trên toàn quốc, với tổng giá trị đóng góp khoảng 400 triệu đồng. Toàn bộ số tiền này được sử dụng để trồng 10.582 cây tràm nước tại Nông trường Mùa Xuân, Cần Thơ, góp phần tái tạo mảng xanh, bảo vệ hệ sinh thái và ứng phó với biến đổi khí hậu.

10.582 cây tràm nước đã được gieo trồng tại Nông trường Mùa Xuân, Cần Thơ. Ảnh: Cathay Life Việt Nam

Giải Cathay Happy Run 2025 khép lại trong không khí sôi nổi, để lại nhiều trải nghiệm tích cực cho người tham gia, đồng thời góp phần thúc đẩy phong trào rèn luyện sức khỏe và các hoạt động gắn kết cộng đồng tại Hà Nội.

(Nguồn: Cathay Life Việt Nam)