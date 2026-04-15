Hơn 1.400 người cao tuổi ở Đồng Tháp được tư vấn dinh dưỡng

Người cao tuổi được đo chỉ số cơ thể, tư vấn dinh dưỡng trong chương trình "Người cao tuổi và Kỷ nguyên vươn mình", diễn ra ngày 11/4 tại Đồng Tháp.

Sự kiện do Hội Người cao tuổi phối hợp Hội Nhà văn Việt Nam tổ chức, cùng sự đồng hành của Công ty Cổ phần sữa VitaDairy Việt Nam. Đây là hoạt động mở đầu cho chuỗi chương trình dự kiến triển khai tại hơn 15 tỉnh, thành trên cả nước.

BS.CKI Lê Ngọc Quỳnh Thư, Trưởng khoa Dinh Dưỡng Bệnh viện đa khoa Bình Thạnh, TP HCM tư vấn dinh dưỡng cho người cao tuổi Đồng Tháp. Ảnh: Thanh Luân

Tại đây, người cao tuổi được chăm sóc sức khỏe ở nhiều khía cạnh, từ theo dõi các chỉ số cơ thể đến tư vấn dinh dưỡng chuyên sâu. Những hoạt động này nhằm hỗ trợ người cao tuổi hiểu rõ hơn tình trạng thể chất, đồng thời tiếp cận kiến thức về dinh dưỡng, phòng ngừa bệnh lý tuổi già và xây dựng lối sống lành mạnh.

Sự kiện có sự tham gia của 20 bác sĩ và chuyên gia dinh dưỡng, trực tiếp tư vấn cho người cao tuổi địa phương. Nội dung tư vấn tập trung vào chăm sóc dinh dưỡng, bảo vệ sức khỏe khi lớn tuổi, chủ động phòng bệnh và nâng cao chất lượng sống.

Bên cạnh các hoạt động chăm sóc sức khỏe, người cao tuổi Đồng Tháp còn tham gia nhiều hoạt động văn hóa, tinh thần như: thưởng thức đờn ca tài tử, cải lương và giao lưu với văn nghệ sĩ, nhà văn, nhà thơ. Từ đây, người cao tuổi có không gian gặp gỡ, chia sẻ ký ức, đời sống gia đình và giá trị truyền thống giữa các thế hệ.

Ông Nguyễn Lam, nguyên Phó ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương, Phó chủ tịch Hội người cao tuổi Việt Nam phát biểu. Ảnh: Thanh Luân

Theo ban tổ chức, chương trình hướng đến cách tiếp cận toàn diện với người cao tuổi, không chỉ chăm lo thể chất mà còn bồi đắp đời sống tinh thần, phát huy vai trò, kinh nghiệm và giá trị sống của lớp người cao tuổi trong đời sống hiện đại.

Ông Nguyễn Duy Dũng, Giám đốc Phát triển kinh doanh VitaDairy phát biểu. Ảnh: Thanh Luân

Ông Nguyễn Lam, nguyên Phó ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương, Phó chủ tịch Hội người cao tuổi Việt Nam, cho biết người cao tuổi không phải là "lực lượng nghỉ ngơi", mà là lớp người giàu kinh nghiệm, trí tuệ và cần tiếp tục được phát huy trong xã hội hiện đại. Còn đại diện đơn vị đồng hành VitaDairy cho biết sẽ tiếp tục phối hợp triển khai thêm nhiều chương trình tương tự, từ tư vấn y khoa đến các sân chơi văn hóa, tinh thần cho người cao tuổi trên cả nước.

Văn Hà