Hơn 1.300 người được tư vấn dinh dưỡng miễn phí

Ngày dinh dưỡng cộng đồng Việt Nam lần thứ 5 tư vấn miễn phí cho hơn 1.300 người, cao nhất trong các lần tổ chức.

Sự kiện diễn ra sáng 28/9 tại Hà Nội, với 10 khu vực tư vấn dinh dưỡng. Các chuyên gia đầu ngành dinh dưỡng trực tiếp đo chỉ số sức khỏe, đánh giá tình trạng cơ thể, hướng dẫn chế độ ăn và vận động phù hợp cho người dân. Người dân tham dự được kiểm tra cân nặng, chỉ số khối cơ thể (BMI), trao đổi trực tiếp với chuyên gia để hiểu rõ hơn về chế độ ăn uống, tập luyện phù hợp theo độ tuổi, giới tính và nghề nghiệp.

Chương trình Ngày Dinh dưỡng cộng đồng Việt Nam thu hút hàng ngàn người tham gia và hưởng ứng. Ảnh: Herbalife Việt Nam

Ngoài khu vực tư vấn, chương trình còn có hai phần thi chính gồm: kiến thức dinh dưỡng và vận động thể chất khiêu vũ, zumba, fitness, aerobic... Các phần thi truyền tải thông điệp "Ăn đúng - tập đều - sống khỏe", sau đó trao bốn hạng mục giải thưởng gồm: giải Đặc biệt cho đội 13, giải Nhất cho đội 1, giải Nhì thuộc về đội 2, giải Ba cho đội 19 và 16 giải Tư cho các đội còn lại.

Song song đó, hàng nghìn hình ảnh check-in, video luyện tập và chia sẻ cảm nhận được đăng tải trên mạng xã hội, nhiều phản hồi tích cực từ cộng đồng, như: "Đi một buổi mà thu về cả kiến thức, cả động lực", "Không ngờ một sự kiện sức khỏe lại sôi động và ý nghĩa như vậy".

Các tiết mục vận động tại Ngày Dinh dưỡng cộng đồng Việt Nam góp phần lan tỏa thông điệp sống khỏe đến cộng đồng. Ảnh: Herbalife Việt Nam

GS.TS Trần Thanh Dương,Viện trưởng Viện Dinh dưỡng Quốc gia, cho biết kiến thức không còn nằm trên giấy, mà được người dân ứng dụng thông qua các phần thi đấu, tập luyện, trao đổi với chuyên gia.

Chia sẻ đồng quan điểm, PGS.TS Nguyễn Quang Dũng, Giảng viên cao cấp Trường Đại học Y Hà Nội, nhận định đây là một trong số ít sự kiện tại Việt Nam lồng ghép vận động tập thể, thi kiến thức và tư vấn trực tiếp trong ngày hội cộng đồng. Trên mạng xã hội, hàng nghìn hình ảnh check-in, video luyện tập được lan tỏa, thể hiện tinh thần "sống khỏe, sống chủ động".

"Mỗi người ra về đều có số đo sức khỏe, có bài tập, có câu chuyện để kể cho người thân, đó chính là sức lan tỏa", PGS.TS Nguyễn Quang Dũng nói.

Ban Giám khảo, các thành viên từ Herbalife Việt Nam và người dân theo dõi chương trình sáng 28/9. Ảnh: Herbalife Việt Nam

Đồng hành 5 mùa liên tiếp cùng chương trình, Herbalife Việt Nam tiếp tục khẳng định cam kết đồng hành vì sức khỏe cộng đồng. Doanh nghiệp hỗ trợ tổ chức, góp phần đưa kiến thức khoa học đến gần người dân, giúp hình thành thói quen dinh dưỡng hợp lý và vận động hàng ngày.

Ông Nguyễn Thành Đạt, Giám đốc Truyền thông cấp cao Herbalife Việt Nam, cho biết sự kiện còn là cơ hội để đội ngũ chuyên gia nắm bắt sát thực tế thói quen dinh dưỡng, vận động của người dân. Những thông tin từ thực tiễn sẽ giúp đưa ra các chương trình giáo dục, truyền thông, hỗ trợ người dân phù hợp hơn.

Theo đại diện ban tổ chức, Ngày Dinh dưỡng cộng đồng Việt Nam không chỉ là nơi chia sẻ kiến thức mà còn góp phần xây dựng một cộng đồng khỏe mạnh, gắn kết. Sau 5 mùa, có khoảng 6.300 người đã được tư vấn trực tiếp về dinh dưỡng, hàng triệu người tiếp cận thông tin qua các phương tiện truyền thông. Thời gian tới, ban tổ chức và Herbalife Việt Nam dự kiến mở rộng sự kiện ra nhiều địa phương hơn, tăng cường tư vấn cá nhân hóa và xây dựng chương trình theo dõi sau sự kiện để đo lường hiệu quả lâu dài.

Văn Hà