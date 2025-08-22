Hơn 1.300 người cao tuổi hát Quốc ca mừng Quốc khánh

Khu phức hợp nghỉ dưỡng - dưỡng lão Phương Đông Asahi tổ chức sự kiện hát Quốc ca với hơn 1.300 người cao tuổi tham gia, lập kỷ lục Việt Nam.

Sự kiện nhằm chào mừng kỷ niệm 80 năm Quốc khánh, chủ đề "U80 hưởng ứng A80", diễn ra ngày 19/8. Người tham gia là thành viên Hội Cựu chiến binh, cựu thanh niên xung phong, Hội Người cao tuổi và người dân sinh sống trên địa bàn. Theo đại diện Phương Đông Asahi, hoạt động này không chỉ xác lập kỷ lục về số lượng mà còn thể hiện tinh thần yêu nước và lòng tự hào dân tộc.

Hơn 1.300 người cao tuổi đồng thanh hát Quốc ca chào mừng Quốc khánh 2/9. Ảnh: Phương Đông Asahi

Ông Lê Văn Tùng, 81 tuổi, TP Hà Nội, cựu chiến binh tham gia sự kiện, cho biết cảm thấy xúc động khi đứng giữa hàng ngàn người cùng thế hệ, hòa giọng hát Quốc ca trong không gian đầy hào hùng và rộn ràng niềm tin vào đất nước. Sự kiện giúp ông cảm nhận rõ rằng mình vẫn được sống, được cống hiến và trân trọng.

Ngoài hoạt động hát Quốc ca, chương trình "U80 hưởng ứng A80" còn bao gồm các hoạt động văn hóa - nghệ thuật và chăm sóc sức khỏe dành cho người cao tuổi, như: câu lạc bộ người cao tuổi biểu diễn nghệ thuật, tiết mục gắn với chủ đề quê hương, đất nước; "Giao thoa Sử và Số" trưng bày tác phẩm ứng dụng trí tuệ nhân tạo nhằm tái hiện ký ức lịch sử, hình ảnh biểu tượng về đất nước, con người Việt Nam dưới góc nhìn sáng tạo. Khu vực gian hàng giới thiệu sản phẩm, dịch vụ dành riêng cho người cao tuổi, có hoạt động thăm khám và tư vấn sức khỏe miễn phí như: đo Inbody, siêu âm tuyến giáp, đo huyết áp, siêu âm gan - khớp, nhằm hỗ trợ nâng cao nhận thức về chăm sóc sức khỏe chủ động ở tuổi già.

Người cao tuổi mặc áo cờ đỏ sao vàng, tham dự hoạt động hát Quốc ca dù trời mưa. Ảnh: Phương Đông Asahi

Phát biểu tại buổi lễ đón nhận kỷ lục, ông Nguyễn Thanh Việt, Chủ tịch Hội đồng Quản trị Intracom Group, Chủ tịch HĐTV Công ty TNHH Tổ hợp Y tế Phương Đông, cho biết sự kiện này là minh chứng cho sức mạnh của sự đồng lòng trong việc tôn vinh giá trị sống tích cực ở tuổi xế chiều.

"Thông qua chuỗi hoạt động, Phương Đông Asahi mong muốn lan tỏa hình ảnh về một mô hình chăm sóc người cao tuổi hiện đại, chuyên nghiệp, đẳng cấp nhưng vẫn gắn liền với giá trị nhân văn, văn hóa và chiều sâu lịch sử", đại diện Phương Đông Asahi cho biết.

Đại diện Phương Đông Asahi đón nhận bằng xác lập kỷ lục Việt Nam về "Sự kiện hát Quốc ca có số lượng người cao tuổi tham gia đông nhất tại Việt Nam". Ảnh: Phương Đông Asahi

Phương Đông Asahi là mô hình nghỉ dưỡng - dưỡng lão chăm sóc toàn diện thể chất, tinh thần. Mục tiêu cung cấp không gian sống tiện nghi với chuỗi tiện ích chất lượng cao, như: khu tắm khoáng Onsen, xông hơi Jjim Jil Bang, spa & massage, nhà hàng ẩm thực Á – Âu, bể bơi bốn mùa, Asahi gym, đồng thời chú trọng tới đời sống tinh thần các cư dân. Từ đó, người cao tuổi được tiếp tục lan tỏa những giá trị sống tích cực tới cộng đồng.

Văn Hà