Hơn 1.100 người chết vì lũ lụt ở 4 nước châu Á

Số người chết vì lũ lụt, lở đất ở 4 nước châu Á vượt quá 1.100 người, khi khu vực hứng chịu hậu quả thảm khốc hơn của biến đổi khí hậu.

Tuần trước, những trận mưa xối xả kéo dài trút xuống Sri Lanka, đảo Sumatra của Indonesia, miền nam Thái Lan và miền bắc Malaysia, gây ra lũ lụt nghiêm trọng nhấn chìm nhiều khu dân cư.

Khu vực này đang trải qua mùa mưa, nhưng biến đổi khí hậu khiến mưa bão trở nên cực đoan hơn. Những trận mưa không ngớt đã khiến nhiều người dân phải trèo lên mái nhà chờ được giải cứu bằng thuyền và trực thăng.

Tại Indonesia, lũ lụt và lở đất đã khiến ít nhất 593 người thiệt mạng, gần 470 người vẫn mất tích. Tổng thống Indonesia Prabowo Subianto hôm nay tới thăm Bắc Sumatra, bày tỏ hy vọng "điều tồi tệ nhất đã qua". Ông nói thêm ưu tiên hiện nay của chính phủ là lập tức cung cấp viện trợ cần thiết, nhất là ở những khu vực đã bị cô lập.

Hơn 1.100 người chết vì lũ lụt ở 4 nước châu Á Lực lượng cứu hộ Indonesia giải cứu người dân mắc kẹt trong lũ. Video: Cơ quan Tìm kiếm Cứu nạn Indonesia

Đây là con số thương vong cao nhất trong một đợt thảm họa thiên nhiên ở Indonesia, kể từ trận động đất năm 2018 và sóng thần sau đó đã giết chết hơn 2.000 người ở Sulawesi.

Tại Sri Lanka, chính phủ đã kêu gọi viện trợ quốc tế và sử dụng trực thăng quân sự để tiếp cận những người bị mắc kẹt do lũ lụt và lở đất do trận bão gần đây gây ra. Giới chức nước này cho biết ít nhất 355 người chết và 366 người mất tích do lũ lụt diện rộng.

Mực nước lũ tại thủ đô Colombo đã đạt đỉnh điểm vào đêm qua. Nước lũ bất ngờ tràn về khiến một số người dân quanh Colombo bất ngờ.

"Năm nào chúng tôi cũng trải qua những trận lũ lụt nhỏ, nhưng lần này thì khác. Vấn đề không chỉ là lượng nước, mà còn là tốc độ nước lũ tràn về", tài xế giao hàng Dinusha Sanjaya, 37 tuổi, nói.

Tổng thống Sri Lanka Anura Kumara Dissanayake gọi trận lũ lụt lần này là "thảm họa thiên nhiên lớn nhất và gây nhiều thách thức nhất trong lịch sử".

Người dân lội trong nước lũ tại Hat Yai, tỉnh Songkhla, Thái Lan, hôm 26/11. Ảnh: AFP

Tại Thái Lan, giới chức nước này hôm nay cho biết những trận mưa lớn gây lũ lụt đã khiến ít nhất 176 người thiệt mạng ở miền nam đất nước. Đây là một trong những trận lũ lụt chết chóc nhất ở Thái Lan trong vòng một thập kỷ.

Tại Malaysia, nơi mưa lớn cũng đã gây ngập lụt nhiều khu vực ở bang Perlis, ghi nhận hai người thiệt mạng.

