Hơn 1,1 triệu tỷ đồng tín dụng chảy vào bất động sản TP HCM

TP HCMDư nợ tín dụng bất động sản tới cuối tháng 4 đạt 1,116 triệu tỷ đồng, chiếm tỷ trọng 28% tổng dư nợ trên địa bàn.

Ông Nguyễn Đức Lệnh, Phó giám đốc Ngân hàng Nhà nước chi nhánh khu vực 2 cho biết, tổng dư nợ tín dụng bất động sản trên địa bàn TP HCM đến hết tháng 4 đạt 1,116 triệu tỷ đồng, tăng 0,34% so với tháng trước và 2,85% so với cuối năm ngoái.

Quy mô tín dụng bất động sản tiếp tục chiếm gần một phần ba tổng dư nợ trên địa bàn. Trong đó, tín dụng bất động với nhóm vay mua nhà, chuyển quyền sử dụng đất để xây, sửa chữa nhà ở... chiếm 65% và đạt 727.000 tỷ đồng. Mức này tăng 0,05% so với tháng trước và 0,65% so với cuối năm 2024.

Giao dịch tiền mặt tại ngân hàng thương mại. Ảnh: Giang Huy

Ông Nguyễn Đức Lệnh đánh giá tăng trưởng tín dụng bất động sản qua từng tháng chưa ổn định, song vẫn ghi nhận mức dương và cao hơn nền tăng chung 2,62% của địa bàn.

Đồng thời tín dụng nhà ở xã hội, theo số liệu của Ngân hàng Nhà nước chi nhánh khu vực 2, đã tăng trở lại trong hai tháng gần đây. Đến cuối tháng 4, tổng dư nợ tín dụng nhà ở xã hội đạt 2.764 tỷ đồng, tăng 4,84% so với tháng trước. Trong khi đó, con số này hồi tháng 3 chỉ tăng 1,7% và tháng 2 giảm 2,55%.

Theo báo cáo thị trường bất động sản TP HCM và vùng phụ cận (Bình Dương, Đồng Nai, Long An, Bà Rịa - Vũng Tàu, Tây Ninh) của đơn vị tư vấn DKRA Group, 3 tháng đầu năm, nguồn cung và lực cầu đất nền đều cải thiện. Khu vực này có 102 dự án, với hơn 6.530 sản phẩm đất nền chào bán sơ cấp, tăng 5,3% so với cùng kỳ. Nguồn cung mới phân bố chủ yếu tại Long An (2.000 nền), Bình Dương (1.800 nền) và Đồng Nai (1.450 nền), TP HCM (300 nền)...

Thanh khoản tại các địa phương này cũng cải thiện với 430 nền đất được giao dịch, tỷ lệ tiêu thụ đạt 6,6%. Dù còn khiêm tốn, so với mức tiêu thụ năm ngoái (74 nền), con số này đã tăng gấp 6 lần.

Tuy nhiên, thị trường căn hộ TP HCM ghi nhận sự trầm lắng cả cung lẫn cầu trong quý đầu năm nay, theo hãng tư vấn bất động sản Knight Frank Việt Nam. Cụ thể, 3 tháng đầu năm, thành phố chỉ ghi nhận 689 căn hộ được bán ra thành công, tỷ lệ tiêu thụ giảm, chỉ đạt 16%.

Quỳnh Trang