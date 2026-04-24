Hơn 1,1 triệu học sinh cả nước thi kiến thức an ninh mạng

Cuộc thi Học sinh với An ninh mạng 2026 thu hút hơn 1,1 triệu học sinh trung học cơ sở trên cả nước tham dự, trong đó một học sinh Quảng Trị giành giải Nhất.

Kết quả cuộc thi Học sinh với An ninh mạng 2026 được công bố sáng 24/4 tại Hà Nội. Cuộc thi được Bộ Công an, Bộ Giáo dục và Đào tạo bảo trợ; Hiệp hội An ninh mạng quốc gia chủ trì, phối hợp với Cục An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao (A05) - Bộ Công an; Cục Khoa học, Công nghệ và Thông tin - Bộ Giáo dục và Đào tạo cùng các đơn vị đồng hành, tổ chức, từ đầu tháng 4.

Theo Ban tổ chức, cuộc thi đã thu hút hơn 1,1 triệu học sinh đến từ 6.840 trường THCS của 34 tỉnh, thành phố tham gia vòng sơ khảo. "Đây là con số rất ấn tượng, tương đương khoảng 15% tổng số học sinh THCS toàn quốc và khoảng 64% số trường THCS trên cả nước, cho thấy sức lan tỏa sâu rộng của cuộc thi trong ngành giáo dục và toàn xã hội", đại diện ban tổ chức nhận định.

Một số học sinh cùng đại diện trường nhận giải, sáng 24/4. Ảnh: Đăng Khoa

Cuộc thi được tổ chức theo hình thức trắc nghiệm, với nội dung tập trung vào tám chủ đề gồm: Giáo dục đạo đức, pháp luật trong môi trường mạng; kiến thức về tin học và an ninh mạng; phòng chống nội dung xấu trên mạng và bảo vệ dữ liệu cá nhân; nguy cơ về tương tác có hại với người khác trên mạng; nguy cơ từ quảng cáo và tiêu dùng trên mạng; nguy cơ mất an toàn, an ninh mạng; sử dụng mạng xã hội lành mạnh và an toàn; sử dụng an toàn thiết bị di động.

Thông qua các chủ đề, học sinh có thể nâng cao nhận thức, được cung cấp kiến thức, kỹ năng sử dụng Internet hiệu quả, an toàn, đồng thời nhận diện và phòng, tránh các nguy cơ mất an toàn trên môi trường mạng.

Nhiều địa phương ghi nhận kết quả nổi bật, trong đó TP HCM dẫn đầu cả nước về số lượng học sinh tham gia với 126.232 em. Hưng Yên xếp thứ hai với 80.308 học sinh, đồng thời là địa phương có tỷ lệ tham gia cao nhất, đạt 44,28% tổng số học sinh THCS của tỉnh. Các địa phương có tỷ lệ tham gia cao tiếp theo là Sơn La, Khánh Hòa, Cao Bằng.

Ở cấp trường, THCS Đông Hòa (TP HCM) là đơn vị có số lượng học sinh tham gia cao nhất cả nước với 3.578 em. Trường THCS Long Thạnh (Cà Mau) đạt tỷ lệ tham gia cao nhất, với 100% học sinh.

Từ hơn 1,1 triệu thí sinh dự vòng sơ khảo, 330 thí sinh xuất sắc, đại diện cho 300 trường học thuộc 33 tỉnh, thành phố vào vòng chung khảo, tổ chức hôm 20/4. Chung cuộc, em Nguyễn Trà My, lớp 8C, Trường THCS Quảng Tùng (Quảng Trị) là thí sinh đạt điểm cao nhất toàn quốc với 22 điểm. Sau quá trình chấm thi ban tổ chức cũng chọn 101 học sinh có thành tích cao nhất để trao giải, gồm bốn giải Nhất, bảy giải Nhì, 15 giải Ba và 75 giải Khuyến khích.

Phát biểu tại buổi trao giải, Trung tướng Lê Xuân Minh, Cục trưởng A05, đánh giá không gian mạng ngày càng trở thành môi trường học tập, giao tiếp và phát triển quan trọng của thế hệ trẻ. Tuy nhiên, theo ông, đi cùng với đó là nhiều nguy cơ, thách thức đối với công tác bảo đảm an ninh mạng, an ninh thông tin, đặc biệt là các hành vi xâm hại, lừa đảo, tác động tiêu cực đến trẻ em. Điều này đặt ra yêu cầu phải tăng cường giáo dục, trang bị kiến thức, kỹ năng và nâng cao nhận thức cho học sinh ngay từ sớm.

Cục trưởng A05 Lê Xuân Minh phát biểu tại sự kiện. Ảnh: Đăng Khoa

Theo ông Minh, kết quả cuộc thi ngoài việc phản ánh mặt bằng nhận thức, kiến thức của học sinh, còn cho thấy tiềm năng to lớn của thế hệ trẻ trong lĩnh vực an ninh mạng - lĩnh vực được đánh giá có ý nghĩa chiến lược đối với nhiệm vụ bảo vệ an ninh quốc gia trong tình hình mới.

Lưu Quý