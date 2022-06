Hơn 1.000 tình nguyện viên hỗ trợ giải chạy VM Quy Nhơn

Hơn 1.000 sinh viên đến từ các trường đại học ở thành phố Quy Nhơn sẽ tham gia công tác hỗ trợ, hậu cần, cổ vũ, tiếp sức đường chạy từ ngày 10-12/6.

VnExpress Marathon Sparkling Quy Nhơn 2022 có quy mô gần gấp đôi so với mùa giải tổ chức trước. 10.000 vận động viên sẽ tranh tài vào sáng ngày 12/6, ngoài ra giải Kun Marathon cũng thu hút 2.000 bé tham dự. Do đó, Ban tổ chức với hợp với các trường đại học đã huy động lực lượng hơn 1.000 tình nguyện viên, cùng tham gia vào các công việc như gửi đồ, race-kit, hâụ cần, an ninh đường chạy, tiếp nước, y tế...

Các tình nguyện viên trong buổi training hỗ trợ VM Quy Nhơn 2020. Ảnh: VM

Tình nguyện viên sẽ được đào tạo về công tác của giải chạy trước khi tham gia cùng ban tổ chức hỗ trợ runner. Nhóm tình nguyện viên số một thuộc các tổ race-kit, gửi đồ, vật phẩm sau race (finisher, huy chương, vật phẩm), ẩm thực, hậu cần, sân khấu sẽ được tập huấn tại khu vực nhà giàn, quảng trường Nguyễn Tất Thành vào 9/6, trước ngày phát bib chính thức một ngày. Đây cũng là không gian làm việc chính của nhóm từ ngày 10-12/6.

Một trong những công tác quan trọng của tổ là hỗ trợ ban tổ chức phát bib cho 10.000 vận động viên dự VM Quy Nhơn 2022, cũng như hướng dẫn phụ huynh cách nhận race-kit cho 2.000 bé tham dự Kun Marathon.

Nhóm tình nguyện viên thứ 2 thuộc các tổ: vạch đích, đường chạy, an ninh đường chạy, y tế, tiếp nước, cổ vũ, thảm chip, ảnh, video, cut off time, trọng tại. Nội dung công việc của từng tổ và các công tác hỗ trợ cơ bản sẽ được hướng dẫn trong buổi training tại Đại học Quy Nhơn. Đây là nhóm sẽ hỗ trợ ban tổ chức trong công tác chăm lo của runner trên suốt cung đường chạy của giải.

VnExpress Marathon Sparkling Quy Nhơn 2022 được ông Lâm Hải Giang, phó chủ tịch UBND tỉnh Bình Định nhận định là hoạt động thể thao lớn nhất năm của địa phương, đồng thời là cơ hội để quảng bá du lịch. Các sở, ban, ngành của tỉnh Bình Định đã phối hợp chặt chẽ với ban tổ chức để hỗ trợ và mang đến trải nghiệm toàn diện cho các vận động viên.

Chính thức khởi tranh vào sáng ngày 12/6, VnExpress Marathon Sparkling Quy Nhơn mang đến cho runner trải nghiệm đường chạy giữa biển khi chinh phục cầu Thị Nại, hay ngắm nhìn vẻ đẹp độc đáo của cánh đồng điện gió Phương Mai... Năm nay, đường chạy 42 km cũng tối ưu khi xuất phát từ 3h sáng, nhiều đoạn chạy thẳng và dài 5-10 km chất lượng tốt, thuận lợi cho các vận động viên đạt thành tích cá nhân cao.

Thảo Miên