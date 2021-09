Hơn 1.000 tác phẩm dự thi 'Vì một Việt Nam tất thắng'

Khi tham gia chống dịch, không biết bao người phải gác lại chuyện gia đình, cha xa con, vợ xa chồng hàng tháng, hẹn gặp lại khi hết dịch trở về. Thực tế đó được Thái Thị Thu Trang, 16 tuổi, Nghệ An ghi lại qua bức tranh của em.

"Hãy trân trọng những phút giây được sống yên bình và an toàn cùng gia đình chúng ta ngay lúc này vì có rất nhiều "chiến binh dũng cảm" đã quên mình để bảo vệ cuộc sống bình an của chúng ta. Biết ơn và xin cầu nguyện cho những "chiến binh dũng cảm" luôn được bình an, hãy thực hiện quy tắc 5K!", Trang nói thêm.