Hơn 1.000 nhà trọ sẽ phải đóng cửa vì không đảm bảo an toàn cháy nổ

TP HCMHơn 200 cơ sở kinh doanh phòng trọ, nhà trọ tại thành phố đã dừng hoạt động, 837 cơ sở khác bị đề nghị đóng cửa do tồn tại vi phạm về phòng cháy chữa cháy.

Báo cáo từ Công an TP HCM cho biết hiện nay trên địa bàn thành phố có 1.046 cơ sở kinh doanh cho thuê nhà trọ (với khoảng 9.570 phòng và 15.549 người), còn tồn tại vi phạm về phòng cháy chữa cháy. Đến đầu tháng 4 năm nay, có 209 nhà trọ vi phạm đã tự dừng kinh doanh, còn lại 837 cơ sở chưa đảm bảo an toàn về phòng cháy đang được công an TP HCM tham mưu cho UBND thành phố chỉ đạo các cấp quận, huyện đề nghị những cơ sở này dừng hoạt động trong thời gian tới.

Chính quyền thành phố sẽ phối hợp với các địa phương thông báo đến 15.000 khách thuê trọ biết nơi đang sinh sống không đảm bảo an toàn, đề nghị họ tìm nơi thuê trọ khác.

Nhà trọ công nhân trên địa bàn TP HCM. Ảnh: Thanh Tùng

Công an cấp xã, phường sẽ tăng cường kiểm tra việc tuân thủ quy định pháp luật về cư trú cho người thuê trọ, không giải quyết đăng ký cư trú với các cơ sở vi phạm phòng cháy chữa cháy này. Thành phố sẽ công khai danh sách các cơ sở vi phạm và các cơ sở đảm bảo an toàn về phòng cháy nổ trên địa bàn để người thuê trọ nắm thông tin, tìm thuê nhà trọ phù hợp.

Theo chỉ thị 19/2024 của Thủ tướng về tăng cường công tác phòng cháy chữa cháy với nhà ở nhiều tầng, nhiều căn hộ, nhà ở riêng lẻ kết hợp sản xuất, kinh doanh, sau ngày 30/3, chung cư mini, nhà ở kết hợp kinh doanh, nhà trọ không hoàn thành thực hiện các giải pháp bảo đảm an toàn phòng cháy chữa cháy sẽ phải dừng hoạt động.

Trước khi ban hành chỉ thị 19, TP HCM có 53.611 cơ sở nhà trọ, nhà nhiều căn hộ, nhà ngăn phòng cho thuê. Qua kiểm tra, có gần 16.000 cơ sở còn tồn tại vi phạm về phòng cháy chữa cháy. Sau 30/3, qua rà soát, thành phố có 11.362 trên tổng số gần 16.000 cơ sở đã hoàn thành khắc phục, đảm bảo an toàn về phòng cháy chữa cháy, số lượng cơ sở chưa hoàn thành khắc phục là 4.621. Những cơ sở vi phạm chủ yếu tập trung vào 2 hành vi là chưa tạo lối thoát nạn khẩn cấp, chưa thực hiện giải pháp ngăn cháy lan giữa khu vực để xe, khu vực có nguy cơ cháy, nổ cao với khu vực để ở và đường thoát nạn.

Trong năm ngoái, trên địa bàn TP HCM xảy ra 437 vụ cháy làm chết 16 người, bị thương 21 người, thiệt hại khoảng 12,5 tỷ đồng. Nguyên nhân gây cháy phổ biến nhất là do sự cố các hệ thống, thiết bị điện sản xuất - sinh hoạt.

Phương Uyên