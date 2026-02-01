Hơn 1.000 người già được khám sức khỏe miễn phí cận Tết

Hà NộiCác bác sĩ của 10 bệnh viện khám, xét nghiệm máu, siêu âm, chụp X-quang miễn phí cho hơn 1.000 người cao tuổi nhằm phát hiện sớm bệnh.

Chương trình do Hội Thầy thuốc trẻ Việt Nam phối hợp Abbott triển khai hôm 31/1, mục tiêu nâng cao chất lượng sống cho người cao tuổi. Đây là chương trình nằm trong chuỗi hoạt động Chăm sóc sức khỏe người cao tuổi - Vì một Việt Nam khỏe mạnh hơn năm 2026.

Các bác sĩ nhiều bệnh viện và cơ sở y tế tuyến Trung ương như Bệnh viện K, Bạch Mai, Nội tiết, Mắt, Y học Cổ truyền, Viện Dinh dưỡng Quốc gia, Châm cứu Trung ương, Phổi Trung ương, Tai Mũi Họng Trung ương,... tham gia khám, tư vấn sức khỏe bệnh nhân. Người cao tuổi được đo huyết áp, khám sàng lọc nguy cơ dinh dưỡng, xét nghiệm tổng phân tích tế bào máu (18 chỉ số). Ngoài ra, họ cũng thực hiện cận lâm sàng theo chỉ định của bác sĩ gồm siêu âm ổ bụng, điện tim, chụp X-quang phổi, cài app quản lý sức khỏe từ xa và sử dụng AI tư vấn y tế.

Người già ở Hà Nội được khám sàng lọc bệnh sớm tại chương trình. Ảnh: Thái Bình

Ông Nguyễn Hữu Tú, Phó chủ tịch thường trực Hội Thầy thuốc trẻ Việt Nam, nói Nghị quyết 72 đặt ra những định hướng rất rõ ràng về việc chuyển từ tư duy chữa bệnh sang chăm sóc sức khỏe, từ bị động sang chủ động, từ cá nhân sang cộng đồng. Chương trình góp phần hình thành thói quen chăm sóc sức khỏe chủ động, khuyến khích người cao tuổi quan tâm hơn tới vận động thể chất, dinh dưỡng khoa học và theo dõi sức khỏe định kỳ - những yếu tố then chốt giúp nâng cao chất lượng sống khi về già.

Thực tế, tuổi thọ trung bình ở mức cao, song người Việt đối mặt gánh nặng bệnh tật từ sớm, chất lượng sống chưa tương xứng khi mỗi người phải chịu đựng trung bình khoảng 10 năm bệnh tật. Đa số người bắt đầu mắc các bệnh mạn tính từ năm 64 tuổi, làm giảm đáng kể quỹ thời gian sống khỏe mạnh. Nguyên nhân cốt lõi dẫn đến nghịch lý "thọ nhưng chưa khỏe" nằm ở chế độ dinh dưỡng bất hợp lý.

Chính phủ đặt chỉ tiêu đến năm 2030 tuổi thọ trung bình người Việt đạt 75,5, trong đó số năm sống khỏe tối thiểu là 68. Trong chiến lược này, dinh dưỡng đóng vai trò then chốt để phát triển thể chất con người. Giới chuyên môn khuyến cáo người dân cần thực hiện chế độ ăn lành mạnh, bổ sung vi chất, tăng cường vận động và kiểm soát căng thẳng. Bên cạnh đó, công tác giáo dục truyền thông giữ vai trò xuyên suốt để thay đổi hành vi cộng đồng.

