Hơn 1.000 người dân Bắc Ninh được tầm soát sức khỏe miễn phí

Hơn 1.000 người dân Bắc Ninh được khám, tầm soát và tư vấn sức khỏe miễn phí trong lễ phát động chương trình "Tiếp cận y tế toàn diện - vì một Việt Nam khỏe mạnh hơn năm 2025".

Cụ thể, người dân được khám sàng lọc NCDs (bệnh không lây nhiễm), tư vấn điều trị và chăm sóc sức khỏe miễn phí. Bên cạnh đó, đội ngũ cán bộ y tế cơ sở cũng được tập huấn kỹ năng ứng dụng AI trong công tác sàng lọc và quản lý bệnh - đánh dấu bước tiến trong chuyển đổi số tại tuyến y tế cơ sở.

Sự kiện do Bộ Y tế phối hợp với Hội Thầy thuốc trẻ Việt Nam, UBND tỉnh Bắc Ninh, AstraZeneca Việt Nam và các đối tác tổ chức ngày 2/8. Đây đồng thời là một phần của Đề án y tế thông minh tỉnh Bắc Ninh giai đoạn 2021 - 2030.

Y tế thông minh thể hiện cam kết của ngành y tế Việt Nam trong việc ứng dụng công nghệ thông tin và truyền thông nhằm nâng cao chất lượng, hiệu quả và khả năng tiếp cận dịch vụ y tế cho người dân. Mục tiêu là xây dựng một hệ thống y tế hiện đại, kết nối, thông minh và hiệu quả hơn, giúp giảm thiểu sai sót, tiết kiệm thời gian và chi phí cho cả người bệnh lẫn hệ thống y tế.

Tại sự kiện, Thứ trưởng Bộ Y tế Trần Văn Thuấn, nhấn mạnh sự hiện diện của các cơ quan, tổ chức, đối tác và người dân trong buổi lễ là minh chứng cho một bước chuyển chiến lược của ngành y tế: từ chữa bệnh sang chăm sóc sức khỏe, từ bị động sang chủ động, từ rời rạc sang tích hợp - thông minh, toàn diện và lấy người dân làm trung tâm. Theo Thứ trưởng, định hướng này cũng được thể hiện rõ trong chỉ đạo của Tổng Bí thư Tô Lâm: "Phấn đấu mỗi người dân được khám sức khỏe ít nhất một lần mỗi năm".

Chương trình đồng thời là dấu mốc thể hiện vai trò của Bắc Ninh trong triển khai đề án "Xây dựng y tế thông minh, trọng tâm là y tế cộng đồng giai đoạn 2021 - 2030". Đề án hướng đến chuyển đổi số toàn diện lĩnh vực y tế, bảo đảm người dân, đặc biệt tại tuyến cơ sở được tiếp cận công bằng với các dịch vụ y tế tiên tiến.

Với sự đồng hành của AstraZeneca, các nội dung trọng tâm đang được triển khai bao gồm: xây dựng nền tảng số hóa dữ liệu sức khỏe toàn dân; quản lý rủi ro bệnh không lây nhiễm bằng AI; định hướng lại mạng lưới y tế cơ sở theo hướng đa chức năng, liên thông, chủ động phòng ngừa hơn chữa trị.

Chương trình là một phần của chuỗi sáng kiến y tế cộng đồng do Bộ Y tế chỉ đạo, với sự đồng hành của AstraZeneca Việt Nam, Cục Quản lý Khám chữa bệnh và Hội Thầy thuốc trẻ Việt Nam. Các sáng kiến nổi bật gồm: "CareMe - yêu lấy mình": truyền thông, tầm soát, quản lý bệnh không lây nhiễm như tăng huyết áp, đái tháo đường; "Chuyển đổi số vì sức khỏe phổi": ứng dụng công nghệ và AI trong phát hiện sớm hen, COPD, lao, ung thư phổi tại cộng đồng.

Bên cạnh đó là sáng kiến "Tiếp cận y tế toàn diện trong sức khỏe phổi", hướng tới xây dựng Kế hoạch Hành động về Sức khỏe Phổi của Bộ Y tế, nhằm tăng cường nhận thức về bệnh, đẩy mạnh sàng lọc, phát hiện sớm, cải thiện hiệu quả điều trị và nâng cao chất lượng quản lý nói chung trong lĩnh vực sức khỏe phổi tại Việt Nam

Ông Atul Tandon, Tổng giám đốc AstraZeneca Việt Nam cho biết, với vai trò là một trong những công ty dược phẩm phát minh hàng đầu thế giới, AstraZeneca không chỉ cung cấp các giải pháp điều trị tiên tiến mà còn cam kết đồng hành cùng hệ thống y tế Việt Nam trong việc nâng cao năng lực y tế, thúc đẩy chuyển đổi số và phát triển bền vững.

Đại diện AstraZeneca chia sẻ: "Thông qua chuyển đổi số và các giải pháp được hỗ trợ bởi trí tuệ nhân tạo, chúng ta đang tạo ra một hệ sinh thái chăm sóc sức khỏe tích hợp, nơi bệnh nhân ở khắp mọi nơi dù trong hoàn cảnh nào đều có thể tiếp cận kịp thời với chẩn đoán và phác đồ điều trị tiên tiến".

Ông cũng bày tỏ niềm tin rằng dự án sẽ trở thành mô hình kiểu mẫu không chỉ tại Việt Nam mà còn trong khu vực Đông Nam Á - minh chứng sức mạnh của hợp tác công - tư trong việc mang lại giải pháp y tế bền vững, nhân rộng được và thực sự tạo nên những thay đổi tích cực cho cộng đồng. Đồng thời, ông cũng khẳng định sự tự hào khi AstraZeneca tiếp tục hành trình hơn 30 năm đồng hành cùng người dân và hệ thống y tế Việt Nam như một đối tác lâu dài, gắn bó và có trách nhiệm.

