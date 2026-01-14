Hơn 1.000 lượt khách tìm hiểu dự án Phú Thứ Park Hill

Dự án Phú Thứ Park Hill tại phường Nhị Chiểu (Hải Phòng) ghi nhận hơn 1.000 lượt khách tham quan trong hai ngày 10 và 11/1.

Theo Công ty cổ phần bất động sản Nethomes - đơn vị phát triển kinh doanh, sau khi hoàn tất cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho các sản phẩm, dự án ghi nhận mức độ quan tâm tăng lên tại khu vực phía Bắc Hải Phòng.

"Lượng đăng ký giữ chỗ tiếp tục tăng, phản ánh nhu cầu tìm kiếm các sản phẩm đất nền có pháp lý rõ ràng, phục vụ mục đích ở thực lẫn đầu tư dài hạn", đại diện đơn vị chia sẻ.

Dịp này, Nethomes cũng trao chứng nhận cho các đại lý phân phối, đánh dấu giai đoạn ra quân của dự án với sự tham gia của hơn 300 chuyên viên kinh doanh từ 11 đại lý như Mainhomes, T-Land, Trung Tín Land, Interland, Four Home Hải Phòng, Vhomes, DHP Land, Hợp Nhất Property, VHG Group, Đất Vàng Hải Dương và Tâm Thành Land.

Lễ trao chứng nhận cho 11 đại lý phân phối dự án Phú Thứ Park Hill diễn ra ngày 10/1. Ảnh: Nethomes

Tiếp đó, ngày 11/1, văn phòng bán hàng của dự án được khai trương, thu hút hàng trăm khách hàng địa phương và các vùng lân cận. Tại đây, khách tham quan được giới thiệu thông tin quy hoạch, tiến độ triển khai và định hướng phát triển khu đô thị.

Trong cùng chuỗi hoạt động, dự án đón tiếp đoàn doanh nghiệp tham gia chương trình xúc tiến thương mại kết nối Đông - Tây Hải Phòng với gần 400 đại diện doanh nghiệp, tạo điều kiện trao đổi thông tin và tìm kiếm cơ hội hợp tác trong khu vực.

Phối cảnh dự án Phú Thứ Park Hill. Ảnh: Nethomes

Phú Thứ Park Hill có quy mô khoảng 73 ha, nằm tại trung tâm phường Nhị Chiểu, với gần 1 km mặt tiền Quốc lộ 17B, thuộc vùng lõi dân cư phường Nhị Chiểu. Dự án được bao quanh bởi hệ thống cơ quan hành chính, trường học, bệnh viện, chợ và siêu thị trong bán kính 1-2 km. Khu vực này cũng thuộc định hướng phát triển hạ tầng của thành phố Hải Phòng, gắn với các tuyến giao thông kết nối Thủy Nguyên và trục Hà Nội - Hải Phòng - Quảng Ninh trong tương lai.

Theo quy hoạch , một hệ thống các tuyến đường kết nối mới sẽ được triển khai, rút ngắn thời gian di chuyển từ phường Nhị Chiểu đến trung tâm hành chính mới Thủy Nguyên trong khoảng 20 phút, và vào trung tâm thành phố trong vòng 30 phút. Bên cạnh đó, tuyến tàu điện cao tốc Hà Nội - Hạ Long đang được quy hoạch, sẽ góp phần đưa nơi đây thành trung tâm kết nối đa cực, thu hút dòng vốn và cư dân.

Bể bơi tạo sóng 1.150 m2 tại dự án. Ảnh: Nethomes

Phú Thứ Park Hill còn sở hữu địa thế phong thủy khi được bao quanh bởi những dãy núi uốn lượn và sông Kinh Thầy, được cho là mang lại sự thịnh vượng, bình an và tài lộc cho cư dân tương lai.

Dự án được quy hoạch với hệ sinh thái 28 tiện ích nội khu, nổi bật như bể bơi tạo sóng hơn 1.150 m2, cụm 8 sân pickleball, trung tâm thương mại, chợ truyền thống 1,1 ha và không gian mặt nước 7 ha cùng công viên 1,2 ha. Đường giao thông nội bộ rộng từ 17,5-28 m giúp kết nối các phân khu.

Phú Thứ Park Hill dự kiến cung cấp khoảng 800 lô đất nền liền kề, shop villa, biệt thự, đa dạng diện tích 90-405 m2, đáp ứng nhu cầu an cư, đầu tư đến kinh doanh. Dự án được phát triển kinh doanh bởi Nethomes.

Song Anh