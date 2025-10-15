Hơn 1.000 học viên xuất sắc được vinh danh tại Yola Faces

TP HCMTrung tâm Anh ngữ Yola vinh danh 1.000 học viên xuất sắc về điểm số, tư duy phản biện, kiến thức nền lẫn thái độ cầu tiến, hôm 10/10.

Sự kiện thường niên Yola Faces 2025 có sự góp mặt của đội ngũ giáo viên và hàng nghìn học sinh, người thân các em. Ở phần phát biểu mở màn, cô Trần Hà Mai Uyên

- Quản lý chất lượng đào tạo chương trình tiếng Anh mầm non - thiếu nhi - đề cao slogan kiêm thông điệp "Về đích vượt trội". Theo đó, đơn vị đặt mục tiêu giúp học viên đủ điểm vượt qua kỳ thi, đồng thời tập trung xây chắc ba trụ cột gồm: tư duy sắc bén, kiến thức nền vững chắc, ý chí cầu tiến.

"Cụ thể, chú trọng phát triển tư duy sắc bén giúp người học chủ động và phản biện. Kiến thức nền vững chắc nhằm ứng dụng tiếng Anh vào thực tế. Ý chí cầu tiến mới có thể kiên định theo đuổi mục tiêu dài hạn. Đây là hành trang để các em thành công ở hiện tại, sẵn sàng khẳng định bản thân trong bất kỳ môi trường học tập hay làm việc ở tương lai", bà nói.

Cô Trần Hà Mai Uyên - đại diện trung tâm Anh ngữ - phát biểu mở màn. Ảnh: Yola

Theo đại diện ban lãnh đạo, những năm qua, đơn vị đồng hành hơn 68.000 học viên, trong đó khoảng 90% trường hợp đạt điểm Cambridge theo kỳ vọng, 16.000 em đạt IELTS 6.0+, 11.600 em có IELTS 6.5+ và 5.878 người chạm mức IELTS 7.0+.

"Những con số trên phần nào khẳng định 16 năm Yola dẫn lối học viên chinh phục đỉnh cao học tập, mở đường cho nhiều em du học và giành học bổng từ các đại học top đầu", người đại diện nói.

Từng tốp cá nhân xuất sắc được vinh danh. Ảnh: Yola

Em Lê Bảo Khoa (2008), trường THPT Lê Quý Đôn, cho biết theo học tại trung tâm Anh ngữ, em vừa nhận điểm số tích cực, vừa nạp thêm kiến thức cuộc sống, sự tự tin để phân tích, tranh luận và suy nghĩ đa chiều về một vấn đề nào đó. "Hành trang này có thể giúp em vững vàng trong giảng đường đại học quốc tế", nam sinh đạt IELTS 8.5 cho hay.

Trong khi đó, chị Hương - mẹ nam sinh Dương Quang Lập - chỉ ra con không chỉ tiến bộ về điểm số mà còn trưởng thành hơn, tự tin và độc lập trong cách học lẫn đặt mục tiêu tương lai. Lập gắn bó với Yola suốt 6 năm - từ lớp 4 đến 10.

Nam sinh Lê Bảo Khoa (trái) và Dương Quang Lập (phải) cũng được tuyên dương đợt này. Ảnh: Yola

Tại gala vinh danh gương mặt xuất sắc, ban lãnh đạo Yola khẳng định tiếp tục nâng cao chất lượng đào tạo, cập nhật phương pháp học tập mới nhất nhằm giúp học viên phát triển tư duy độc lập, xây dựng nền tảng kiến thức sâu rộng để bứt phá và tự tin hội nhập quốc tế.

Đông Vệ