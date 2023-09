Hơn 1.000 học sinh thuyết trình về văn hóa, lịch sử bằng tiếng Anh

Cuộc thi "My Vietnam" của Scots English thu hút hơn 1.000 học viên trên toàn quốc tham gia tranh tài thuyết trình tiếng Anh về văn hóa, lịch sử dân tộc.

"My Vietnam 2023" được triển khai trên toàn Hệ thống Anh ngữ Quốc tế Scots English tại 10 tỉnh thành. Trong ba tháng, cuộc thi thu hút hơn 1.000 thí sinh tham dự, vận hành hơn 80 lớp học, 900 hướng dẫn viên nhí tham gia hoạt động dã ngoại và trải nghiệm thực tế tại các khu di tích lịch sử.

Đại diện Scots English cho biết, đơn vị đi theo mô hình đào tạo "Lấy học viên làm trung tâm cho mọi hoạt động giảng dạy". Ngoài việc tập trung giúp trẻ nâng cao năng lực tiếng Anh với 100% giáo viên nước ngoài, trung tâm muốn trang bị cho học viên kỹ năng và kiến thức khoa học - xã hội.

Vì vậy, Scots English tổ chức cuộc thi "My Vietnam" nhằm giúp học viên nâng cao khả năng Anh ngữ, đồng thời, bồi đắp tình yêu với văn hóa, lịch sử dân tộc và các kỹ năng của một công dân thế kỷ 21.

"Các con có thể tự tin sử dụng ngoại ngữ để giao tiếp, học hỏi với thế giới và dùng ngôn ngữ để kể với thế giới về đất nước Việt Nam một cách đầy tự hào. Đó cũng chính là ý nghĩa của chương trình My Vietnam", bà Nguyễn Thị Minh Hải - Tổng giám đốc Scots English chia sẻ.

Thí sinh khu vực Thanh Hóa trong chuyến khám phá Khu di tích Lam Kinh. Ảnh: Scots English

Scots English lựa chọn chủ đề về văn hóa - lịch sử để bồi đắp cho thí sinh về tình yêu với quê hương, đất nước. Qua đây, trẻ có cơ hội học hỏi và trau dồi kỹ năng để có thể phát triển phẩm chất và năng lực.

Ban tổ chức My Vietnam thiết kế ba chặng thử thách, gồm: Nhổ neo - Vượt sóng - Chinh phục. Trong đó, tại hai chặng đầu, thí sinh tích lũy kiến thức thông qua những lớp học và trải nghiệm tham quan thực tế. Cuối cùng, các em thể hiện bài thi thuyết trình tiếng Anh với những trải nghiệm học tập trước đó.

Vượt qua hơn 1.000 thí sinh trên khắp các tỉnh thành, 15 bạn trẻ xuất sắc có mặt ở trận Chung kết, tổ chức tại Trung tâm tổ chức sự kiện Star Galaxy - Ba Đình, Hà Nội. Top 15 thực hiện bài thuyết trình bằng tiếng Anh với chủ đề "Growing in your own home country" (tạm dịch: Trưởng thành trên chính đất nước quê hương mình).

15 thí sinh tham gia chung kết My Vietnam. Ảnh: Scots English

Trong bảng thi đấu Kids 2, thí sinh Bùi Vũ Trâm Anh gây ấn tượng với ban giám khảo khi đưa người xem khám phá thành phố du lịch Đà Nẵng, những địa điểm nổi tiếng, thưởng thức món ăn đặc sản qua màn trình bày tự tin, sinh động. Cuối phần thi, Trâm Anh cất giọng hát ca khúc "Hello Vietnam" với mong muốn giới thiệu Việt Nam đến bạn bè năm châu.

Thí sinh Nguyễn Hạ My (bảng thi đấu Kids 1) cũng có phần thi đấu được đánh giá cao khi truyền tải thông điệp tích cực về rừng, kêu gọi mọi người cùng chung tay bảo vệ thiên nhiên và môi trường qua bài thuyết trình tiếng Anh về chuyến đi khám phá rừng Cúc Phương.

Nguyễn Hạ My thuyết trình với thông điệp tích cực về bảo vệ rừng. Ảnh: Scots English

Diễn viên Lan Phương - thành viên Hội đồng giám khảo nhận định, top 15 đã thi đấu xuất sắc. Dù còn nhỏ tuổi nhưng các bạn rất tự tin, khả năng tiếng Anh tốt và ham học hỏi. Đây cũng là nền tảng của một công dân toàn cầu thế kỷ 21.

"Tôi tin chắc chắn các bạn sẽ tiếp tục bứt phá và gặt hái nhiều thành công hơn nữa trong tương lai", nữ diễn viên nói thêm.

Ông Caleb Rorabacher - Giám đốc Nghiên cứu & Phát triển Chương trình đào tạo Scots English cũng nhận định, khi thuyết trình, xử lý tình huống trên sân khấu đông người bằng ngôn ngữ ngôn ngữ khác là điều rất khó. Tuy nhiên, các thí sinh đã tự tin thể hiện bài thi của mình. Đây là điều tuyệt vời và là cả một hành trình dài nỗ lực và đam mê. Đó cũng là ý nghĩa là Scots English hướng tới.

Thí sinh cùng ban giám khảo, phụ huynh chụp ảnh lưu niệm. Ảnh: Scots English

Chung cuộc, ban tổ chức đã trao ba giải Nhất với phần thưởng gồm: một chuyến du lịch gia đình ba ngày hai đêm trị giá 30 triệu đồng tại Phú Quốc. Trong 6 thí sinh đạt giải Nhì, mỗi bạn nhận voucher nghỉ dưỡng bốn ngày ba đêm trị giá 15 triệu đồng tại Quy Nhơn. Chương trình gồm 6 giải Ba, mỗi giải nhận một voucher nghỉ dưỡng ba ngày hai đêm trị giá 10 triệu đồng tại Đà Nẵng.

Trong thời gian tới, Scots English sẽ tiếp tục tổ chức những sân chơi, cuộc thi khác để truyền cảm hứng học tập và tạo cơ hội cho học sinh cọ xát, phát triển nhiều hơn.

Thiên Minh