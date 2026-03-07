Hơn 1.000 học sinh Gia Lai có nhà vệ sinh mới

Gia LaiQuỹ Hy Vọng cùng các đối tác khánh thành 5 công trình vệ sinh và khởi công hai phòng học mới cho học sinh vùng khó khăn, ngày 4-5/3.

Dự án Vệ sinh học đường được Quỹ Hy vọng triển khai tại 5 điểm trường tiểu học và THCS thuộc các xã Kông Chro, Ya Ma, Chơ Long, Chư Krey, (huyện Kông Chro cũ) tỉnh Gia Lai từ cuối năm 2025, với nguồn tài trợ của Tập đoàn FPT.

Ba trong năm điểm trường chưa có nhà vệ sinh. Hai điểm trường còn lại tuy có công trình nhưng quy mô nhỏ, xuống cấp, không đáp ứng được nhu cầu sử dụng, đặc biệt vào giờ cao điểm hoặc mùa mưa.

Theo các giáo viên, thiếu công trình vệ sinh đạt chuẩn không chỉ ảnh hưởng tới sức khỏe học sinh mà còn gây nhiều bất tiện trong sinh hoạt hàng ngày, đặc biệt với học sinh nữ.

Công trình vệ sinh mới tại Điểm trường làng Tpôl, Trường PTDTBT TH&THCS Yang Nam. Ảnh: Quỳnh Anh

Các công trình do Quỹ Hy vọng tài trợ xây dựng gồm 6 khoang vệ sinh, phân khu nam nữ, với tổng kinh phí tài trợ 900 triệu đồng. Các công trình đưa vào sử dụng đáp ứng nhu cầu sinh hoạt cho hơn 1.000 học sinh tại các điểm trường.

Dự án nhận cũng được sự phối hợp thực hiện từ Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, Hội đồng Đội Trung ương. Ông Nguyễn Chí Hiếu, Phó Bí thư Tỉnh đoàn, Chủ tịch Hội đồng Đội tỉnh Gia Lai, cho biết nhiều đơn vị từng khảo sát xây dựng nhà vệ sinh trường học tại huyện Kông Chro, nhưng không phải dự án nào cũng được triển khai.

"Đây là những công trình có giá trị lớn. Mỗi điểm trường hàng trăm học sinh mà có hệ thống nhà vệ sinh như vậy là rất quý. Công trình không chỉ cải thiện điều kiện cơ sở vật chất mà còn góp phần nâng cao ý thức giữ gìn vệ sinh cá nhân cho học sinh.", ông Hiếu nói.

Học sinh tại trường vui vẻ rửa tay khi có công trình vệ sinh mới.

Dịp này, Quỹ Người FPT Vì Cộng Đồng trích đóng góp một ngày lương của cán bộ nhân viên trao tặng Trường PTDTBT TH&THCS Yang Nam 6 tivi 55 inch và 145 phần quà cho học sinh.

Bà Nguyễn Lê Hồng Minh, Giám đốc kinh doanh FPT Shop tại Gia Lai, Tập đoàn FPT chia sẻ: "Chúng tôi mong rằng những hỗ trợ về cơ sở vật chất và trang thiết bị sẽ giúp nhà trường từng bước hoàn thiện điều kiện học tập, tạo môi trường an toàn và khang trang hơn cho các em tiếp tục vững bước trên hành trình học tập"

Dịp này, ngày 4/3, Quỹ Hy Vọng phối hợp cùng Anh Văn Hội Việt Mỹ (VUS) khởi công xây dựng hai phòng học có vệ sinh khép kín và một số hạng mục phụ trợ tại Trường Mẫu giáo Đak Jơ Ta, xã Ayun, tỉnh Gia Lai. Trường hiện có hơn 150 học sinh, chủ yếu là trẻ em dân tộc Bahnar. Do thiếu phòng học, trước đây một số lớp phải học tại nhà tạm cách trường khoảng hai km. Hiện các em đã được tập trung về trường nhưng vẫn phải học tạm tại nhà thể chất vì chưa đủ phòng.

Dự án có tổng kinh phí tài trợ hơn 955 triệu đồng, trong đó, Anh Văn Hội Việt Mỹ hỗ trợ 500 triệu đồng.

Nghi thức khởi công công trình 2 phòng học và hạng mục phụ tại trường Mẫu giáo Đak Jơ Ta.

Ông Mai Thanh Chung, Phó Chủ tịch UBND xã Ayun, cho biết địa phương là xã vùng III đặc biệt khó khăn với nhiều hộ nghèo, nguồn lực đầu tư cho giáo dục còn hạn chế. "Việc được hỗ trợ xây dựng hai phòng học và sân bê tông là niềm động viên lớn đối với thầy cô giáo, phụ huynh và học sinh, giúp địa phương từng bước tháo gỡ khó khăn trong lĩnh vực giáo dục", ông Chung nói.

Ông Đặng Quốc Vũ, Quản lý Anh Văn Hội Việt Mỹ VUS cơ sở Gia Lai, cho biết khoản tài trợ là sự đóng góp của tập thể giáo viên, nhân viên và trợ giảng của đơn vị. "Chúng tôi tin rằng khi nhiều bàn tay cùng chung sức, những điều tốt đẹp sẽ được nhân lên mạnh mẽ hơn".

Hai dự án vừa khánh thành và khởi công đều thuộc chương trình Ánh sáng học đường do Quỹ Hy Vọng triển khai từ năm 2018, nhằm cải thiện cơ sở vật chất cho các trường vùng sâu, vùng xa. Đến nay, chương trình đã hỗ trợ xây mới và sửa chữa gần 600 điểm trường trên cả nước, góp phần nâng cao điều kiện dạy và học cho hàng trăm nghìn học sinh và giáo viên.

Quỳnh Anh