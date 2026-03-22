Hơn 1.000 chuyên viên kinh doanh dự ra mắt Sol Garden

Hải PhòngLễ ra quân dự án Sol Garden chủ đề "Into the Greeniverse" (Bước vào vũ trụ xanh) hôm 19/3 thu hút 1.050 chuyên viên kinh doanh từ 30 đơn vị phân phối.

Sau nghi thức khởi động, hàng nghìn người theo dõi các tiết mục nghệ thuật độc bản. Điểm nhấn là khoảnh khắc nhạc trưởng bước ra sân khấu, giơ cao cây chỉ huy (baton), những nốt sol khiến khán phòng vang vọng. Đại diện ban tổ chức ví von Sol Garden không đơn thuần là dự án mà là bản hòa tấu giữa kiến trúc, cảnh quan và nhịp sống - nơi các cá nhân cùng kiến tạo đô thị đáng sống.

Ban tổ chức gọi 1.050 chuyên viên kinh doanh là những đại sứ, đóng vai trò quan trọng, đưa dự án đến gần nhà đầu tư. Ảnh: VSIP Hải Phòng

Sol Garden có diện tích gần 9,95 ha và 369 căn gồm: 90 shophouse, 137 biệt thự, 138 liền kề và 4 căn dịch vụ, nằm ở trung tâm Thủy Nguyên - cửa ngõ giao thương Hải Phòng. "Greeniverse" (vũ trụ xanh) là triết lý quy hoạch nơi mảng xanh không phải phần thừa sau bê tông, mà là xương sống định hình toàn bộ đô thị.

Dự án do Công ty TNHH VSIP Hải Phòng làm chủ đầu tư, đối tác phát triển là liên doanh NN Kikyo Valora (NN Kikyo Valora) giữa Nam Long và Nishi Nippon Railroad (NNR). Công ty EximRS đảm nhận vai trò tổng đại lý tiếp thị, phân phối. Các bên định hướng dự án là đô thị compound chuẩn quốc tế - đề cao sự riêng tư, an ninh, tiện nghi khép kín và cộng đồng tinh hoa.

Đại diện liên doanh NN Kikyo Valora cho biết: "Chúng tôi không chỉ kiến tạo sản phẩm bất động sản mà mở ra thế giới xanh triển vọng tại Sol Garden. Các mảng xanh là xương sống định hình toàn bộ đô thị. Từng tán lá, khu vườn, con đường xanh được quy hoạch như phần tất yếu của phong cách sống thịnh vượng".

Đồng quan điểm trên, phía EximRS nhận định Sol Garden chọn hướng đi khác biệt: không thêm vào mà bớt đi ồn ào để giữ lại giá trị nguyên bản. Từ âm hưởng Nam Âu phóng khoáng, dự án kiến tạo "ốc đảo riêng" dành cho tâm hồn đồng điệu - nơi mỗi chủ nhân được sống đúng nhịp điệu yêu thích, gắn kết cộng đồng chung hệ giá trị.

Ban tổ chức trao chứng nhận phân phối dự án Sol Garden cho 30 đại lý F1. Ảnh: VSIP Hải Phòng

Đại diện tổng đại lý tiếp thị, phân phối lý giải thêm "Into The Greeniverse" vừa là slogan, vừa là tuyên ngôn Sol Garden hướng đến. Lấy cảm hứng từ kiến trúc Địa Trung Hải, đơn vị cảnh quan Lascal Việt Nam kiến tạo Sol Garden theo phong cách "Lively classic ambiance" (không gian cổ điển sống động). Hàng cây tỏa bóng dọc trục đường nội khu xen lẫn hàng chà là, tạo bức tranh quen thuộc nhưng cuốn hút.

Cũng theo người đại diện, hai clubhouse với hồ bơi, pocket park (công viên bỏ túi), khu BBQ ngoài trời và cà phê sân vườn là "trái tim xanh" của dự án. Hệ thống "hẻm xanh" rộng 4-6 m chạy xuyên giữa các dãy nhà phố cùng pocket park ẩn mình giữa từng cụm nhà, giúp cư dân bước ra cửa là chạm vào thiên nhiên. Khi đêm xuống, hệ thống chiếu sáng từ châu Âu biến đô thị thành bức tranh lung linh.

Phối cảnh Sol Garden từ trên cao, mảng xanh xuyên suốt dự án.

Tọa lạc trong đại đô thị VSIP Hải Phòng, Sol Garden thừa hưởng hạ tầng đồng bộ theo chuẩn quốc tế, kết nối thuận tiện tầm 5 phút đến Quốc lộ 10; 10 phút đến cao tốc Hà Nội - Hải Phòng; 20 phút đến sân bay Cát Bi.

"Mô hình compound khép kín với an ninh đa lớp, mật độ xây dựng thấp cùng pháp lý minh bạch tạo nền tảng vững chắc cho đầu tư dài hạn. Thay vì bán căn nhà, Sol Garden hướng đến một lối sống. 'Into The Greeniverse' là lời mời bước vào vũ trụ xanh - nơi thiên nhiên ôm trọn mỗi góc phố, kiến trúc Nam Âu gặp gỡ tinh thần hào sảng của người dân Hải Phòng. Chúng tôi kỳ vọng Sol Garden sẽ trở thành biểu tượng sống xanh chuẩn quốc tế dành cho cộng đồng cư dân tinh hoa phố Cảng", phía liên doanh NN Kikyo Valora nói thêm.

Đông Vệ