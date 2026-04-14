Hơn 1.000 chiến sĩ bảo đảm an ninh giỗ Tổ Hùng Vương

Công an tỉnh Phú Thọ huy động hơn 1.000 cán bộ, chiến sĩ cùng trang thiết bị hiện đại triển khai phương án bảo đảm an ninh trật tự trong lễ hội giỗ Tổ Hùng Vương.

Lễ hội diễn ra từ ngày 17/4 đến 26/4 tại khu di tích lịch sử quốc gia đặc biệt Đền Hùng và nhiều xã phường trên địa bàn Phú Thọ. Công an đặt mục tiêu bảo đảm tuyệt đối an ninh, an toàn cho lãnh đạo Đảng, Nhà nước, khách quốc tế và người dân, du khách thập phương.

Các đơn vị được yêu cầu tăng cường nắm tình hình, quản lý chặt chẽ đối tượng hình sự, ma túy, tệ nạn xã hội; chủ động phòng ngừa, phát hiện, xử lý vi phạm từ sớm, từ xa. Công tác phòng cháy chữa cháy, đặc biệt là phòng chống cháy rừng tại khu vực Đền Hùng, được siết chặt.

Lực lượng an ninh làm việc tại Giỗ Tổ Hùng Vương năm 2025. Ảnh: Gia Chính

Công an tỉnh cũng phối hợp các ngành liên quan quản lý hoạt động văn hóa, dịch vụ, ngăn chặn sản phẩm không phù hợp với thuần phong mỹ tục. Các trường hợp đưa tin sai sự thật ảnh hưởng đến công tác tổ chức lễ hội sẽ bị xử lý nghiêm.

Để bảo đảm trật tự an toàn giao thông, lực lượng chức năng tổ chức phân luồng từ xa, đặc biệt là xe tải trên 3,5 tấn không phục vụ lễ hội. Các phương tiện được điều hướng qua quốc lộ 2, 32C, các tỉnh lộ và hệ thống nút giao trên cao tốc Nội Bài - Lào Cai, tránh TP Việt Trì và khu di tích Đền Hùng. Phương án này được áp dụng từ ngày 17 đến 26/4 (mùng 1 đến mùng 10/3 âm lịch).

Phương tiện ra vào khu công nghiệp Thụy Vân, cảng Việt Trì được bố trí tuyến riêng qua cầu Hạc Trì, cầu Văn Lang và trục vành đai, hạn chế qua khu vực lễ hội. Người dân từ Hà Nội và các tỉnh lân cận được hướng dẫn về các bãi đỗ xe tập trung tại đường Nguyễn Tất Thành và điểm vệ tinh quanh khu di tích. Taxi được quy định điểm dừng, quay đầu ngoài khu vực trung tâm nhằm giảm ùn tắc.

Lực lượng chức năng đồng thời lắp đặt hệ thống biển báo, tăng cường hướng dẫn, điều tiết giao thông, tạo thuận lợi cho người dân đi lại trong dịp cao điểm lễ hội.

Bắn pháo hoa giỗ Tổ Hùng Vương năm 2025. Ảnh: Gia Chính

Trong thời gian diễn ra lễ hội, nhiều hoạt động văn hóa, thể thao, du lịch quy mô lớn được tổ chức. Chương trình nghệ thuật khai mạc lúc 20h ngày 17/4 tại Quảng trường Hùng Vương, phường Việt Trì. Lễ hội văn hóa dân gian đường phố tổ chức ngày 24/4 trên các tuyến phố trung tâm Việt Trì.

Liên hoan văn nghệ quần chúng diễn ra từ 20 đến 25/4 tại khu di tích Đền Hùng và công viên Văn Lang; đêm công diễn và bắn pháo hoa tầm cao vào tối 25/4 tại công viên Văn Lang. Biểu diễn múa rối nước phục vụ du khách từ ngày 21 đến 23/4 tại nhà Thủy Đình, hồ Khuôn Muồi trong khu di tích Đền Hùng.

Không gian "Sắc màu du lịch Đất Tổ" diễn ra từ ngày 22 đến 26/4 tại công viên Văn Lang và trục đường Trần Phú, kết hợp trưng bày sản phẩm du lịch, ẩm thực.

Các hoạt động thể thao nổi bật dịp này gồm giải bóng chuyền Cúp Hùng Vương (23-26/4 tại Nhà luyện tập và thi đấu TDTT tỉnh) và giải bơi chải ngày 25/4 tại hồ công viên Văn Lang. Ngoài ra, các trò chơi dân gian như tung còn, bắn nỏ, đẩy gậy diễn ra từ ngày 19 đến 26/4 tại khu di tích Đền Hùng.

Gia Chính