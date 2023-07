Hơn 1.000 cảnh sát sẽ trấn áp tội phạm ở Bình Thuận

Công an huy động hơn 1.000 chiến sĩ để trấn áp tội phạm trong hai tháng cao điểm, nhất là các băng nhóm có tổ chức, cưỡng chiếm đất công, đất dự án.

Bình Thuận tuyên chiến với tội phạm có tổ chức Các lực lượng cảnh sát sẽ trấn án tội phạm. Video: Việt Quốc

Ngày 14/7, tại lễ ra quân giữ an ninh trật tự kéo dài trong 2 tháng, đại tá Lê Quang Nhân, Giám đốc Công an tỉnh Bình Thuận, dự báo từ nay đến cuối năm các loại tội phạm sẽ diễn biến khó lường. Đặc biệt là các băng nhóm liên quan đến hành vi lấn chiếm đất công và đất dự án, có hành vi côn đồ, coi thường pháp luật, uy hiếp người dân... "Lực lượng công an quyết tâm làm thay đổi diện mạo về an ninh trật tự trên địa bàn", đại tá Nhân nói.

Công an Bình Thuận cũng điều chỉnh cơ cấu đội ngũ, bố trí đúng người, đúng việc để làm trong sạch nội bộ, xử lý nghiêm các trường hợp bao che cho tội phạm hoạt động.

Đại tá Lê Quang Nhân, Giám đốc Công an Bình Thuận, phát biểu tại lễ ra quân trấn áp tội phạm, ngày 14/7. Ảnh: Việt Quốc

Theo ông Đoàn Anh Dũng, Chủ tịch UBND Bình Thuận, thời gian qua địa bàn tỉnh xuất hiện các loại hình tội phạm mới, đặt ra cho lực lượng công an những nhiệm vụ nặng nề và khó khăn hơn. Lãnh đạo tỉnh đề nghị công an phối hợp với các lực lượng giữ vững an ninh trật tự, góp phần phát triển kinh tế, để nơi đây là điểm đến an toàn, thân thiện cho nhà đầu tư và du khách.

Đợt này, Công an Bình Thuận đặt mục tiêu khám phá các loại tội phạm về trật tự xã hội đạt trên 85%; án rất nghiêm trọng và đặc biệt nghiêm trọng trên 90% tổng số án khởi tố; 100% tố giác, tin báo về tội phạm và kiến nghị khởi tố đều được tiếp nhận, xử lý.

Cảnh sát cơ động biểu diễn đánh võ tại lễ ra quân trấn áp tội phạm. Ảnh: Việt Quốc

Việt Quốc