Hơn 1.000 căn nhà xã hội trên đường Lý Thường Kiệt nhận đăng ký mua

TP HCMDự án nhà ở xã hội tại 324 Lý Thường Kiệt, phường Diên Hồng, nhận hồ sơ mua và thuê từ ngày 1/2, bổ sung hơn 1.000 căn hộ cho khu vực trung tâm.

Theo thông tin từ Sở Xây dựng TP HCM, dự án nhà ở xã hội Lý Thường Kiệt do Công ty cổ phần Đức Mạnh làm chủ đầu tư sẽ tiếp nhận hồ sơ đăng ký mua, thuê đến hết 31/3. Dự án tọa lạc tại số 324 Lý Thường Kiệt, phường Diên Hồng (khu vực quận 10 cũ). Người mua nhà có thể nộp hồ sơ đăng ký tại địa chỉ này.

Dự án có quy mô gồm 4 khối chung cư cao 25 tầng, xây dựng trên khu đất hơn 14.700 m2, tổng cộng 1.254 căn hộ. Trong đó, 1.025 căn là nhà ở xã hội, gồm 755 căn để bán và 270 căn cho thuê. Diện tích căn hộ từ khoảng 34,5 đến 77 m2.

Dự án nhà ở xã hội 324 Lý Thường Kiệt. Ảnh: Phương Uyên

Theo kế hoạch, dự án hoàn thành xây dựng sau 15 tháng kể từ tháng 2/2025 và dự kiến bàn giao, đưa vào sử dụng vào tháng 8/2026. Giá bán và giá thuê nhà ở xã hội sẽ được chủ đầu tư công bố công khai trước thời điểm nhận hồ sơ theo quy định.

Dự án nhà ở xã hội Lý Thường Kiệt có vị trí đắc địa nhất, khi nằm ở khu vực trung tâm của TP HCM và đối diện nhà thi đấu Phú Thọ, Bệnh viện Trưng Vương, xung quanh là nhiều khu căn hộ quy mô lớn đã hình thành như Xi Grand Court, Kingdom 101, Sunshine Continental, Hà Đô Centrosa Garden, Charmington La Pointe và Rivera Park Saigon.

Theo hồ sơ, dự án có tổng mức đầu tư sơ bộ hơn 1.561 tỷ đồng, trong đó, vốn góp của nhà đầu tư hơn 468 tỷ đồng, phần còn lại là vốn huy động. Dự án được khởi công từ tháng 9/2019 nhưng đến nay chưa đưa vào sử dụng. Trước đó, trên thị trường từng xuất hiện thông tin rao bán liên quan đến dự án, song chủ đầu tư khẳng định chưa thực hiện việc mở bán, không ủy thác hay hợp tác với bất kỳ đơn vị, tổ chức hoặc cá nhân nào để nhận đặt cọc hay giao dịch căn hộ.

Theo chỉ tiêu của Chính phủ đến 2030, TP HCM được giao hoàn thành gần 200.000 căn nhà ở xã hội. TP HCM đang triển khai hơn 11.600 căn, chuẩn bị khởi công 5.300 căn và có 24.600 căn dự án được chấp thuận đầu tư. Thời gian qua, TP liên tiếp mở bán các dự án nhà ở xã hội cho người thu nhập thấp. Một số dự án như HUD Chánh Mỹ giá khoảng 15,8 triệu đồng mỗi m2, Sonadezi Hữu Phước 12,4-14,2 triệu đồng mỗi m2, hay Phúc Đạt Tân Uyên dự kiến nhận hồ sơ trong tháng 11, giá từ 22 triệu đồng mỗi m2...

Phương Uyên