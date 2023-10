Hơn 1.000 căn hộ ở TP HCM đủ điều kiện mở bán

Sở Xây dựng TP HCM vừa thông báo đủ điều kiện mua nhà ở hình thành trong tương lai với 1.043 căn hộ tại dự án The Privia thuộc quận Bình Tân.

Hơn 1.000 căn hộ đủ điều kiện mở bán này ở các thửa đất 207, 208, 209 tờ bản đồ số 11 thuộc dự án Khu nhà ở cao tầng Khang Phúc do Công ty TNHH MTV Đầu tư Kinh doanh Nhà Khang Phúc làm chủ đầu tư. Dự án này có tên thương mại là The Privia, nằm trên đường An Dương Vương, quận Bình Tân được khởi công từ năm ngoái.

Dự án này được ngân hàng Vietinbank chi nhánh TP HCM bảo lãnh với số tiền tối đa 2.460 tỷ đồng. Tháng trước, chủ đầu tư đã ký hợp đồng vay nhà nhà băng này cho dự án với dư nợ không quá 1.000 tỷ đồng.

Từ đầu tháng 10 đến nay, đây cũng là dự án nhà ở duy nhất được TP HCM chấp thuận mở bán. Lũy kế 9 tháng đầu năm, Sở Xây dựng TP HCM xác nhận đủ điều kiện để huy động cho 15 dự án nhà ở hình thành trong tương lai với 15.020 căn, tăng hơn 3.400 căn so với cùng kỳ năm ngoái. Trong đó có khoảng 13.700 căn hộ chung cư.

Nhà Khang Phúc hiện là công ty con của Tập đoàn Khang Điền với tỷ lệ sở hữu 100%. Công ty có vốn điều lệ 3.400 tỷ đồng, do ông Phạm Minh Nhựt làm Chủ tịch.

Bên cạnh The Privia, Khang Điền cũng có kế hoạch triển khai các dự án nhà liền kề, biệt thự Clarita (5,8 ha) và Emeria (6 ha) tại TP Thủ Đức. Hồi giữa năm, Đại gia bất động sản Singapore Keppel Land thông báo chi 3.180 tỷ đồng mua 49% vốn tại hai dự án này. Hai doanh nghiệp sẽ cùng phát triển hơn 200 căn nhà liền thổ và trên 600 căn hộ với tổng mức đầu tư khoảng 10.200 tỷ đồng.

Anh Tú