Hơn 1.000 bài dự thi 'kể chuyện giặt giũ' của Panasonic

Cuộc thi do Panasonic phát động từ tháng 10/2025 hút hơn 1.000 bài tham dự, kể những câu chuyện xoay quanh thói quen giặt giũ và cách máy giặt gắn bó với gia đình Việt.

Không chọn cách kể chuyện công nghệ hay thông số, cuộc thi do Panasonic tổ chức hướng người tham gia chia sẻ những khoảnh khắc đời thường. Một mẻ quần áo mùa mưa, chuyện giặt đồ cho trẻ nhỏ, hay ký ức về chiếc máy giặt đã theo gia đình suốt nhiều năm trở thành chất liệu được các bài thi khai thác.

Sau hai vòng bình chọn, ban tổ chức chọn ra bốn bài dự thi có điểm số cao nhất. Đại diện Panasonic đến trực tiếp nhà các gia đình để trao giải và lắp đặt phần thưởng là máy giặt sấy cửa trước Panasonic NA-S157FW1BV cùng máy hút bụi không dây.

Panasonic trao giải và lắp đặt máy giặt mới cho 4 bài thi cao điểm nhất. Ảnh: Panasonic

Cuộc thi mở ra nhiều góc nhìn mới về việc nhà, khi mỗi mẻ quần áo thường ngày chất chứa nỗi lo về thời tiết, thời gian, sức khỏe cả nhà. Từ câu chuyện máy giặt Panasonic gắn bó với ba thế hệ suốt 12 năm, đến thiết bị không ngại va đập, bất chấp nắng mưa, hay đóng vai trò "vệ sĩ" bảo vệ an toàn cho sức khỏe, mỗi bài dự thi là một lát cắt về khả năng sản phẩm đồng hành cùng mỗi gia đình.

Một trong những bài dự thi đạt giải ở hạng mục "Máy giặt lão làng" thuộc về chị Nguyễn Thị Hiền , kể lại câu chuyện ba thế hệ trong gia đình cùng sử dụng máy giặt Panasonic suốt hơn một thập kỷ. Chiếc máy đầu tiên được mua khi vợ chồng trẻ mới lập gia đình, đón con đầu lòng. Lúc này, kinh tế còn khó khăn nhưng chị vẫn quyết định mua để nhẹ gánh chuyện giặt giũ, có thêm thời gian chăm sóc gia đình.

Khi gia đình đón thêm thành viên nhỏ thứ hai, nhu cầu giặt giũ nhiều hơn, chiếc máy giặt Panasonic cũ được chuyển sang cho ông bà và đến nay vẫn còn được sử dụng. "Chiếc máy giặt là sợi dây liên kết đại gia đình, là người bạn thân thiết", chị Hiền nói về chiếc máy giặt.

Gia đình chị Hiền chụp ảnh bên chiếc máy giặt sấy là giải thưởng của cuộc thi. Ảnh: Panasonic

Theo đại diện Panasonic, việc nhận được hơn 1.000 bài dự thi cho thấy công việc giặt giũ, dù lặp lại mỗi ngày, vẫn gắn chặt với cảm xúc và nhịp sống gia đình. Những câu chuyện này cũng phản ánh kỳ vọng của người dùng với thiết bị gia dụng - không chỉ giặt sạch, mà còn vận hành ổn định, dễ sử dụng và phù hợp với nhiều giai đoạn sinh hoạt khác nhau.

Từ góc độ sản phẩm, Panasonic cho biết đang phát triển các dòng máy giặt thế hệ mới theo hướng đáp ứng thói quen sử dụng thực tế, chú trọng yếu tố bảo vệ sức khỏe, tiết kiệm tài nguyên và giảm áp lực việc nhà.

Đơn cử, máy giặt sấy cửa trước Panasonic NA-S157FW1BV trang bị loạt công nghệ chăm sóc cho gia đình hiện đại. Trong đó, công nghệ giặt diệt khuẩn nước nóng StainMaster+ giúp loại bỏ đến 99,99% vi khuẩn và 99% tác nhân gây dị ứng (theo kết quả nghiên cứu của Viện Công nghệ sinh học Việt Nam và chứng nhận của Biostir, Nhật Bản). Thêm vào đó, công nghệ Blue Ag+ trang bị cho máy khả năng diệt 99,99% vi khuẩn và kéo dài hiệu quả kháng khuẩn lên đến 18 giờ (theo báo cáo của Tổ chức kiểm nghiệm Viện công nghệ sinh học)

Máy còn tích hợp chế độ sấy diệt khuẩn, phù hợp với gia đình có trẻ nhỏ hoặc người có bệnh về da. Máy cũng tiết kiệm nước, điện và thời gian bằng công nghệ AI Smart Wash.

Theo Panasonic, cuộc thi "Thử thách máy giặt cân mọi chông gai" được xem như một cách ghi nhận vai trò của những công việc nhỏ trong đời sống gia đình. Những chia sẻ từ người dùng là cơ sở để thương hiệu tiếp tục phát triển sản phẩm theo hướng lấy con người làm trung tâm, giảm bớt gánh nặng việc nhà và giúp các gia đình có thêm thời gian cho những khoảnh khắc bên nhau.

Hoài Phương