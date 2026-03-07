Home Depot theo dõi giao hàng cồng kềnh theo thời gian thực

Chuỗi bán lẻ vật liệu xây dựng Home Depot vừa triển khai tính năng theo dõi giao hàng cồng kềnh theo thời gian thực, nhằm nâng cao độ tin cậy và khả năng giao tiếp với khách hàng.

Phát biểu tại cuộc họp công bố kết quả kinh doanh ngày 24/2, Phó chủ tịch phụ trách kinh doanh Billy Bastek cho biết tính năng mới áp dụng cho tất cả nhóm sản phẩm kích thước lớn như thiết bị gia dụng và gỗ xây dựng. Theo ông, hệ thống giúp khách hàng nắm rõ tiến độ và thời điểm giao hàng.

Để triển khai tính năng này, đội ngũ tài xế của Home Depot đã bắt đầu sử dụng thiết bị cầm tay trong quá trình giao hàng. Thiết bị cho phép cập nhật tình trạng đơn hàng và ghi nhận nhu cầu của khách theo thời gian thực, theo ông Jordan Broggi, Phó chủ tịch phụ trách trải nghiệm khách hàng kiêm Chủ tịch mảng thương mại điện tử của công ty.

"Tính năng này giúp khách hàng có cái nhìn rõ ràng và yên tâm hơn về thời điểm giao hàng", ông Bastek nói. "Khi giảm bớt các bước gây gián đoạn trong trải nghiệm mua sắm, chúng tôi ghi nhận mức độ tương tác của khách hàng tăng lên, qua đó thúc đẩy doanh số tại nhiều điểm chạm".

Trước đây, khách hàng của Home Depot đã quen với việc theo dõi trực tuyến các đơn hàng nhỏ. Việc mở rộng sang nhóm sản phẩm lớn như đồ gia dụng giao về nhà hoặc gỗ giao đến công trường được đánh giá mang lại hiệu quả tích cực.

Theo khảo sát năm 2022 của hãng phần mềm giao hàng DispatchTrack, 41% người tiêu dùng muốn biết chính xác vị trí đơn hàng cồng kềnh của mình theo thời gian thực, trong khi 50% chỉ cần nắm được thông tin tổng quát về tiến trình giao hàng.

Các công cụ dành cho tài xế được xem là một trong những giải pháp giúp doanh nghiệp tăng khả năng hiển thị quá trình giao hàng. Một số ứng dụng có thể ghi lại các "dấu vết số" và tạo mốc thời gian tại từng công đoạn vận chuyển.

Việc bổ sung tính năng theo dõi giao hàng đánh dấu bước nâng cấp tiếp theo trong chuỗi cải tiến logistics của Home Depot. Doanh nghiệp đang đẩy nhanh tốc độ giao hàng và mở rộng danh mục sản phẩm có thể giao nhanh. Trong tám năm qua, công ty đã bổ sung gần 200 cơ sở kho bãi và áp dụng thuật toán "giao từ vị trí tối ưu" để lựa chọn phương án vận chuyển hiệu quả nhất.

Home Depot là tập đoàn bán lẻ cải tiến nhà, thành lập năm 1978 tại Atlanta, Mỹ. Ban đầu công ty khai trương hai cửa hàng với mô hình "big-box" chứa nhiều sản phẩm tự làm (DIY) và vật liệu xây dựng, sau đó mở rộng nhanh chóng nhờ quy mô kho bãi lớn và dịch vụ tư vấn chuyên môn cho khách hàng. Hiện tập đoàn vận hành hơn 2.300 cửa hàng tại Mỹ, Canada và Mexico, cung cấp hàng triệu mặt hàng từ công cụ, vật liệu xây dựng đến thiết bị gia dụng và trang trí nội thất. Công ty cũng kết hợp kênh trực tuyến với dịch vụ giao hàng và lắp đặt, hướng đến cả khách hàng cá nhân và nhà thầu chuyên nghiệp.

Thế Đan (theo Supply Chain Dive)